Home
quick-news-icon

மனிதவளத்தை வலுவாக்க முதலீடு செய்வதில் நாட்டம்

4 mins read
3c20edb1-a51e-49a4-91df-a8df4cc9f1dd
'ஒன்' நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் சேஜால்.(இடப்படம்) 'ஒன்' நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் பெலிண்டா வோன், டே ஐ லின், வானி, ஆலன்.படங்கள்: எஸ்பிஎச் மீடியா -
multi-img1 of 2

மாறி­வ­ரும் வர்த்­த­கச் சூழ­லில் மனி­த­வ­ளத்தை அதற்­குத் தக்­க­வாறு மாற்றி அமைப்­பது மட்­டு­மல்­லா­மல் இருக்­கும் மனி­த­வ­ளத்­தைத் தேவைக்­கேட்ப மறு­ப­யிற்சி செய்­வ­தில் பெரும் முத­லீட்­டைச் செய்­து

­வ­ரு­கிறது ஒன் எனும் ஓஷன் நெட்­வொர்க் எக்ஸ்­பி­ரஸ் (Ocean Network Express) நிறு­வ­னம்.

சிங்­கப்­பூ­ரைத் தள­மா­க­வும் தலை­மை­ய­க­மா­க­வும் கொண்ட இந்த உல­க­ளா­விய கொள்­க­லன் கடல்­வழி போக்­கு­வ­ரத்­துச் சேவை வழங்­கி­வ­ரும் இந்­நி­று­வ­னம் கிட்­டத்­தட்ட 500 பேரை இங்­கு பணி­யில் அமர்த்­தி­யுள்­ளது.

அவர்­களில் ஆண்­டுக்கு 10 விழுக்­காட்­டுக்­கும் குறை­வா­ன­வர்­களே வேலையை விட்­டுச் செல்­கின்­ற­னர். இது அத்­து­றை­யில் உள்ள மற்ற நிறு­வ­னங்­க­ளை­வி­டக் குறை­வான விகி­த­மா­கும்.

அதற்கு முக்­கிய கார­ணம் அந்த நிறு­வ­னத்­தின் மனி­த­வள மேம்­பாட்­டிற்­காக நிர்­வா­கம் பெரிய முத­லீட்­டைச் செய்­வ­து­தான் என்­கி­றார் உல­க­ளா­விய மனி­த­வ­ளப் பிரி­வின் மூத்த துணைத் தலை­வர் குமாரி டே ஐ லின். முப்­பது ஆண்­டு­க­ளுக்­கும் மேலாக மனி­த­வள நிர்­வா­கத்­தில் ஈடு­பட்டு வரு­ப­வர் குமாரி டே. 'ஒன்' நிறு­வ­னத்­தின் ஒருங்­கி­ணைப்­புக் குழு­வில் பங்­கு­வ­கித்த அவர், மனி­த­வ­ளப் பிரி­வின் செயல்­பா­டு­க­ளைத் தயார்­நி­லை­யில் வைத்­தி­ருப்­பதை முக்­கி­யப் பணி­யா­கச் செய்­து­வந்­த­வர்.

நிறு­வ­னத்­தின் கொள்­கை­களை மைய­மா­கக் கொண்டு நீடித்த நிலைத்­தன்­மை­யு­ட­னான உற்­பத்­தித் திறனை நிறு­வ­னத்­தில் அனை­வ­ரும் தழு­வ­வேண்­டும் என்ற வேட்­கை­யில் உள்­ள­வர் அவர்.

முழு­மை­யான வகை­யில் ஊழி­யர்­களை ஈர்த்து, தக்­க­வைத்து, தொடர்­பில் கொண்டு, நீண்ட காலத்­திற்கு அவர்­களை இருக்க செய்­வது நிறு­வ­னத்­தின் விருப்­பம்.

ஆண்­டுக்­குக் கிட்­டத்­தட்ட 1.6 மில்­லி­யன் வெள்­ளியை பயிற்­சிக்­கும் ஊழி­யர்­க­ளின் மேம்­பாட்­டிற்­கும் இந்த நிறு­வ­னம் செல­வி­டு­கிறது.

வேலை­க­ளைச் சுவா­ர­சி­ய­மாக வைத்­தி­ருப்­ப­தும் சிறிய அள­வி­லான பயிற்­சித் திட்­டங்­களை எளி­மை­யான முறை­யில் ஊழி­யர்­கள் கற்­று­கொள்­ள­வும் வழி­ய­மைக்­கிறது ஒன் நிறு­வ­னம்.

கடந்த ஜூலை மாதம் 'ஒன் அகா­டமி' எனும் இணை­யக் கற்­றல் தளத்தை உரு­வாக்­கிய நிலை­யில் இது­வரை ஊழி­ய­ர­ணி­யின் பாதி பேர் அதைப் பயன்­ப­டுத்­த­வும் தொடங்­கி­விட்­ட­னர்.

தேவைக்­கும் சூழ­லுக்­கும் ஏற்ப நிர்­வா­கம் அதன் உத்­தி­பூர்வ திட்­டங்­களை வகுக்­கும்­போ­தெல்­லாம், அதற்­குத் தகுந்­த­வாறு ஊழி­யர்­கள் திறன்­க­ளைக் கொண்­டி­ருப்­பதை உறு­தி­செய்­வ­தில் நிறு­வ­னம் கவ­னம் செலுத்­து­கிறது.

உதா­ர­ணத்­திற்கு மின்­னி­லக்க மயத்­தைத் தழுவ திட்­டங்­கள் வகுத்­த­போது அதற்­குத் தேவை­யான வேலை­வாய்ப்­பு­கள் உரு­வா­கின. அதற்கு ஏற்ற பயிற்­சி­கள் வழங்­கப்­பட்­டன.

மற்­றொரு முறை பசு­மைப் பாதை­யில் நிறு­வ­னம் செல்­வ­தற்­குத் திட்­ட­மிட்­ட­போது, அதற்­கான வேலை­வாய்ப்­பு­கள் உரு­வாகி, ஏற்ற பயிற்­சி­களும் வழங்­கப்­பட்­டன.

கடந்த சில மாதங்­க­ளி­லேயே கிட்­டத்­தட்ட 50 ஊழி­யர்­கள் வெவ்­வேறு பிரி­வு­க­ளுக்­குப் பணி மாற்­றம் செய்­து­கொண்­ட­னர். அவர்­க­ளுக்கு ஏது­வான, தங்­க­ளின் திறன்­க­ளுக்­கேட்ப புதிய பிரி­வு­களில் தற்­போது வேலை செய்­கின்­ற­னர்.

இவ்­வா­றான உத்­தி­க­ளால் ஊழி­யர்­கள் மறு­ப­யிற்சி பெற்று தங்­க­ளுக்­குத் தகுந்த வேலை­க­ளைச் செய்து நிறு­வ­னத்­தி­லேயே நிலை­யாய் மகிழ்ச்­சி­யு­டன் உள்­ள­னர்.

மகிழ்ச்­சி­யாய் உள்ள ஊழி­யர்­கள் நிறு­வ­னத்­தின் நல­னுக்­கா­கக் கூடு­த­லாக உழைப்­பார்­கள் என்­றும் அதன் விளை­வா­கக் கூடு­தல் உற்­பத்­தித் திற­னும் மேம்­பட்ட விளை­வு­களும் கிடைக்­கும் என்­றும் கூறி­னார் குமாரி டே.

மூன்று ஜப்­பா­னிய கப்­பல் நிறு­வ­னங்­களை இணைத்து 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 'ஒன்' நிறு­வ­னம் இயங்­கி­வ­ரு­கிறது. உல­கின் ஆறா­வது சிறந்த பெரிய கொள்­க­லன் கடல் போக்­கு­வ­ரத்து நிறு­வ­ன­மாக விளங்­கி­வ­ரும் 'ஒன்', அதீத வளர்ச்­சி­யின் கார­ண­மா­கக் கடந்த இரண்டு ஆண்­டு­களில் 80 புதிய வேலை­க­ளை­யும் உரு­வாக்­கி­யுள்­ளது.

ஊழி­ய­ர­ணி­யின் எல்லா நிலை­க­ளி­லும் பயிற்சி வழங்­கி­வ­ரும் இந்­நி­று­வ­னம், மேலா­ளர்­க­ளுக்­கும் தனிப்­ப­யிற்­சித் திட்­டங்­களை வகுத்­துள்­ளது. சிங்­கப்­பூர் ஊழி­ய­ர­ணி­யில் 70 விழுக்­காட்­டி­னர் உள்­ளூர் ஊழி­யர்­கள் என்­றும் அவர்­களில் 25 விழுக்­காட்­டி­னர் மேலா­ளர்­கள் என்­றும் நிறு­வ­னம் கூறி­யது.

தலை­மைத்­து­வம், தொடர்பு, உல­க­ளா­வி­யப் பார்வை, குழுக்­களை எப்­படி வழி­ந­டத்­து­வது போன்ற அம்­சங்­களில் மேலா­ளர்­க­ளுக்­குப் பயிற்­சி­கள் வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றன.

இந்த மேலா­ளர்­கள் மற்ற ஊழி­யர்­க­ளுக்கு நல்ல வழி­காட்­டி­க­ளாக அமை­ய­வேண்­டும் என்­பது நிறு­வ­னத்­தின் விருப்­பம் என்­றார் உல­க­ளா­விய மனி­த­வள மேலா­ளர் பெலிண்டா வோன், 43.

ஊழி­யர்­க­ளு­ட­னான தொடர்­பு­களை மேம்­ப­டுத்தி, அவர்­கள் நிறு­வ­னத்­தின்­மீ­தும் அதன் கொள்­கை­கள் மீதும் அதிக நாட்­டம் கொள்ள வைப்­பது அவ­சி­யம் என்­கி­றார் அவர்.

பயிற்­சி­க­ளை­யும் தொடர்­பு­கள் குறித்த திட்­டங்­க­ளை­யும் முக்­கி­ய­மா­கக் கருத்­தில்­கொண்டு அதில் செயல்­ப­டு­வது அவ­ரது முதன்மை இலக்கு.

வட்­டா­ரத்­தி­லுள்ள இதர சக ஊழி­யர்­க­ளு­டன் இணைந்து அணுக்­க­மான பங்­கா­ளித்­து­வத்­தில் ஈடு­பட்டு பல­த­ரப்­பட்ட உல­க­ளா­விய திட்­டங்­களில் பெலிண்டா ஈடு­பட்­டு­வ­ரு­கி­றார்.

மனி­த­வ­ளத் துறை­யில் அவ­ரது அனு­ப­வம் 16 ஆண்­டு­க­ளைக் கடந்­துள்­ளது.

தனி­ந­ப­ரா­க­வும் வாழ்க்­கைத் தொழி­லில் முன்­னேற்­றம் அடை­ய­வும் 'ஒன்' மேலும் வாய்ப்­பு­கள் அளிக்­கும் என்ற நம்­பிக்­கை­யில் உற்­சா­கத்­து­டன் உள்­ளார் சேஜால். 'ஒன் கோட்', 'ஒன் சர்வீஸ் நவ்' ஆகிய நிறு­வ­னத்­தின் இரண்டு முக்­கிய மின்­னி­லக்­க­ம­ய­மா­தல் திட்­டங்­களில் ஈடு­பட்­டுள்ள அவர், நிறு­வ­னம் தம்மை மேம்­ப­டுத்­திக்­கொள்ள பல வாய்ப்­பு­களை வழங்­கி­வ­ரு­வ­தா­க­தத் தெரி­வித்­தார்.

அண்­மை­யில் தொடர்­பு­கள், தலை­மைத்­து­வம், நம்­ப­கத்­தன்மை உரு­வாக்­கு­தல், மனி­த­வள நிர்­வா­கம் போன்­ற­வற்றை உள்­ள­டக்­கிய பட்­ட­றை­யில் கலந்­து­கொண்டு பல­ன­டைந்­த­தாக அவர் தெரி­வித்­தார். தமது பணி­களில் மேலும் சிறப்­பாக விளங்­கும்­வி­தம் அதில் கற்­று­கொ­டுக்­கப்­பட்­ட­தாக அவர் சொன்­னார்.