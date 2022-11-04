மாறிவரும் வர்த்தகச் சூழலில் மனிதவளத்தை அதற்குத் தக்கவாறு மாற்றி அமைப்பது மட்டுமல்லாமல் இருக்கும் மனிதவளத்தைத் தேவைக்கேட்ப மறுபயிற்சி செய்வதில் பெரும் முதலீட்டைச் செய்து
வருகிறது ஒன் எனும் ஓஷன் நெட்வொர்க் எக்ஸ்பிரஸ் (Ocean Network Express) நிறுவனம்.
சிங்கப்பூரைத் தளமாகவும் தலைமையகமாகவும் கொண்ட இந்த உலகளாவிய கொள்கலன் கடல்வழி போக்குவரத்துச் சேவை வழங்கிவரும் இந்நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 500 பேரை இங்கு பணியில் அமர்த்தியுள்ளது.
அவர்களில் ஆண்டுக்கு 10 விழுக்காட்டுக்கும் குறைவானவர்களே வேலையை விட்டுச் செல்கின்றனர். இது அத்துறையில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்களைவிடக் குறைவான விகிதமாகும்.
அதற்கு முக்கிய காரணம் அந்த நிறுவனத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டிற்காக நிர்வாகம் பெரிய முதலீட்டைச் செய்வதுதான் என்கிறார் உலகளாவிய மனிதவளப் பிரிவின் மூத்த துணைத் தலைவர் குமாரி டே ஐ லின். முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மனிதவள நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர் குமாரி டே. 'ஒன்' நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவில் பங்குவகித்த அவர், மனிதவளப் பிரிவின் செயல்பாடுகளைத் தயார்நிலையில் வைத்திருப்பதை முக்கியப் பணியாகச் செய்துவந்தவர்.
நிறுவனத்தின் கொள்கைகளை மையமாகக் கொண்டு நீடித்த நிலைத்தன்மையுடனான உற்பத்தித் திறனை நிறுவனத்தில் அனைவரும் தழுவவேண்டும் என்ற வேட்கையில் உள்ளவர் அவர்.
முழுமையான வகையில் ஊழியர்களை ஈர்த்து, தக்கவைத்து, தொடர்பில் கொண்டு, நீண்ட காலத்திற்கு அவர்களை இருக்க செய்வது நிறுவனத்தின் விருப்பம்.
ஆண்டுக்குக் கிட்டத்தட்ட 1.6 மில்லியன் வெள்ளியை பயிற்சிக்கும் ஊழியர்களின் மேம்பாட்டிற்கும் இந்த நிறுவனம் செலவிடுகிறது.
வேலைகளைச் சுவாரசியமாக வைத்திருப்பதும் சிறிய அளவிலான பயிற்சித் திட்டங்களை எளிமையான முறையில் ஊழியர்கள் கற்றுகொள்ளவும் வழியமைக்கிறது ஒன் நிறுவனம்.
கடந்த ஜூலை மாதம் 'ஒன் அகாடமி' எனும் இணையக் கற்றல் தளத்தை உருவாக்கிய நிலையில் இதுவரை ஊழியரணியின் பாதி பேர் அதைப் பயன்படுத்தவும் தொடங்கிவிட்டனர்.
தேவைக்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ப நிர்வாகம் அதன் உத்திபூர்வ திட்டங்களை வகுக்கும்போதெல்லாம், அதற்குத் தகுந்தவாறு ஊழியர்கள் திறன்களைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்வதில் நிறுவனம் கவனம் செலுத்துகிறது.
உதாரணத்திற்கு மின்னிலக்க மயத்தைத் தழுவ திட்டங்கள் வகுத்தபோது அதற்குத் தேவையான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகின. அதற்கு ஏற்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன.
மற்றொரு முறை பசுமைப் பாதையில் நிறுவனம் செல்வதற்குத் திட்டமிட்டபோது, அதற்கான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகி, ஏற்ற பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டன.
கடந்த சில மாதங்களிலேயே கிட்டத்தட்ட 50 ஊழியர்கள் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்குப் பணி மாற்றம் செய்துகொண்டனர். அவர்களுக்கு ஏதுவான, தங்களின் திறன்களுக்கேட்ப புதிய பிரிவுகளில் தற்போது வேலை செய்கின்றனர்.
இவ்வாறான உத்திகளால் ஊழியர்கள் மறுபயிற்சி பெற்று தங்களுக்குத் தகுந்த வேலைகளைச் செய்து நிறுவனத்திலேயே நிலையாய் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர்.
மகிழ்ச்சியாய் உள்ள ஊழியர்கள் நிறுவனத்தின் நலனுக்காகக் கூடுதலாக உழைப்பார்கள் என்றும் அதன் விளைவாகக் கூடுதல் உற்பத்தித் திறனும் மேம்பட்ட விளைவுகளும் கிடைக்கும் என்றும் கூறினார் குமாரி டே.
மூன்று ஜப்பானிய கப்பல் நிறுவனங்களை இணைத்து 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 'ஒன்' நிறுவனம் இயங்கிவருகிறது. உலகின் ஆறாவது சிறந்த பெரிய கொள்கலன் கடல் போக்குவரத்து நிறுவனமாக விளங்கிவரும் 'ஒன்', அதீத வளர்ச்சியின் காரணமாகக் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 80 புதிய வேலைகளையும் உருவாக்கியுள்ளது.
ஊழியரணியின் எல்லா நிலைகளிலும் பயிற்சி வழங்கிவரும் இந்நிறுவனம், மேலாளர்களுக்கும் தனிப்பயிற்சித் திட்டங்களை வகுத்துள்ளது. சிங்கப்பூர் ஊழியரணியில் 70 விழுக்காட்டினர் உள்ளூர் ஊழியர்கள் என்றும் அவர்களில் 25 விழுக்காட்டினர் மேலாளர்கள் என்றும் நிறுவனம் கூறியது.
தலைமைத்துவம், தொடர்பு, உலகளாவியப் பார்வை, குழுக்களை எப்படி வழிநடத்துவது போன்ற அம்சங்களில் மேலாளர்களுக்குப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த மேலாளர்கள் மற்ற ஊழியர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டிகளாக அமையவேண்டும் என்பது நிறுவனத்தின் விருப்பம் என்றார் உலகளாவிய மனிதவள மேலாளர் பெலிண்டா வோன், 43.
ஊழியர்களுடனான தொடர்புகளை மேம்படுத்தி, அவர்கள் நிறுவனத்தின்மீதும் அதன் கொள்கைகள் மீதும் அதிக நாட்டம் கொள்ள வைப்பது அவசியம் என்கிறார் அவர்.
பயிற்சிகளையும் தொடர்புகள் குறித்த திட்டங்களையும் முக்கியமாகக் கருத்தில்கொண்டு அதில் செயல்படுவது அவரது முதன்மை இலக்கு.
வட்டாரத்திலுள்ள இதர சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து அணுக்கமான பங்காளித்துவத்தில் ஈடுபட்டு பலதரப்பட்ட உலகளாவிய திட்டங்களில் பெலிண்டா ஈடுபட்டுவருகிறார்.
மனிதவளத் துறையில் அவரது அனுபவம் 16 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ளது.
தனிநபராகவும் வாழ்க்கைத் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையவும் 'ஒன்' மேலும் வாய்ப்புகள் அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உற்சாகத்துடன் உள்ளார் சேஜால். 'ஒன் கோட்', 'ஒன் சர்வீஸ் நவ்' ஆகிய நிறுவனத்தின் இரண்டு முக்கிய மின்னிலக்கமயமாதல் திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ள அவர், நிறுவனம் தம்மை மேம்படுத்திக்கொள்ள பல வாய்ப்புகளை வழங்கிவருவதாகதத் தெரிவித்தார்.
அண்மையில் தொடர்புகள், தலைமைத்துவம், நம்பகத்தன்மை உருவாக்குதல், மனிதவள நிர்வாகம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பட்டறையில் கலந்துகொண்டு பலனடைந்ததாக அவர் தெரிவித்தார். தமது பணிகளில் மேலும் சிறப்பாக விளங்கும்விதம் அதில் கற்றுகொடுக்கப்பட்டதாக அவர் சொன்னார்.