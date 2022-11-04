$250,000 வரம்பில் வட்டி, வழக்குச் செலவுகள் சேர்க்கப்படாது
சாலை விபத்து தொடர்பாக லாரி ஓட்டுநர் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படும் வழக்குகளுக்கான அதிகபட்சத் தொகை $250,000 என அந்த லாரி ஓட்டுநர் வாதிட்டார். ஆனால் அதிகபட்ச இழப்பீட்டுத் தொகையான $250,000யுடன் வட்டி மற்றும் வழக்கிற்கான செலவையும் பிரதிவாதி செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை விபத்தில் காயமடைந்தவர் முன்வைத்தார். இந்நிலையில், $250,000 வரம்பில் வட்டி வழக்கிற்கான செலவுகள் சேர்க்கப்படாது என்று மாவட்ட நீதிபதி லியூ செமிங் தெரிவித்தார்.
கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக்கிய ஆடவருக்குச் சிறை
கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக்கும் குற்றத்துக்குத் துணைபோனதற்காக 55 வயது ஆடவருக்கு 15 மாதச் சிறைத் தண்டனையும் $5,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. ஒயேசிஸ் எம்ஜி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக லியோ ஷியோ ஜுவான் இருந்தபோது சட்டத்துக்குப் புறம்பாகப் பெறப்பட்ட $200,000க்கும் அதிகமான பணத்தை நல்ல பணமாக்க அவர் உதவினார். 2018ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கும் செப்டம்பர் மாதத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒயேசிஸ் எம்ஜி நிறுவனத்தை லியோ நிறுவினார். அதுமட்டுமல்லாது, இரண்டு வர்த்தக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்தார். மேக்ஸ் என்றழைக்கப்படும் அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, லியோ அவ்வாறு செய்ததாக காவல்துறை கூறியது. 2018ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் லியோவுடன் அந்த ஆடவர் தொடர்புகொண்டு அவருக்குக் கடன் வழங்குவதாகக் கூறியதாக நம்பப்படுகிறது. தம்மிடம் கடன் வாங்காமலேயே பணம் சம்பாதிக்கும் வழி இருப்பதாகவும் லியோவிடம் அந்த ஆடவர் தெரிவித்தார்.
சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் லியோவின் நிறுவனத்தின் பெயரில் இருந்தபோது அவை தொடர்பான தானியங்கி வங்கி இயந்திர அட்டைகள், காசோலைக் கட்டுகள், மறைச்சொல் கருவி ஆகியவை மேக்ஸின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன.
இணையம்வழி மோசடியில் கிட்டத்தட்ட $237,000 இழப்பு
இணையம்வழி நடத்தப்பட்ட மோசடிக் குற்றம் மூலம் குறைந்தது 85 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். கடந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்து அவர்கள் அனைவரும் ஏறத்தாழ $237,000 இழந்தனர். சிங்போஸ்ட், சிங்டெல் ஆகிய நிறுவனங்களிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது போல அவர்களுக்குப் போலி மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த மின்னஞ்சல்களில் போலி இணைப்புகள் அனுப்பப்பட்டதாகவும் அவற்றை நம்பி கிளிக் செய்தவர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களைத் திருட அவை வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும் காவல்துறை கூறியது. தங்கள் கடன் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி தங்களுக்குத் தெரியாமல் பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டதை அடுத்து, மோசடி வலையில் சிக்கிக்கொண்ட விவரம் பாதிப்பட்டோருக்குத் தெரியவந்தது.
ஏழு உள்ளூர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உபகாரச்சம்பளம்
உள்ளூர் விளையாட்டு வீரர்கள் ஏழு பேருக்கு விளையாட்டுத்துறை உன்னத உபகாரச்சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. ஓட்டப்பந்த வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா, பூப்பந்து வீரர்கள் டெரி ஹீ, ஜெசிக்கா டான், யின் யுஜியா, கிறிஸ்டல் வோக், வாட்சண்டை வீரங்கனை சியூங் கெமேய், துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி வீராங்கனை ஃபெர்னேல் டான் ஆகியோருக்கு உபகாரச்சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக ஸ்போர்ட் சிங்கப்பூர் அமைப்பு அறிவித்தது.
அம்பு எய்தல் வீராங்கனை கொன்டேசா லோ, நீச்சல் வீராங்கனை குவா டிங் வென், திடல்தடப் போட்டி வீரர்கள் ரூபன் ரேனர் லீ மற்றும் மார்க் பிராயன் லுயிஸ் ஆகிய நால்வரின் உபகாரச்சம்பளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டதாக அமைப்பு தெரிவித்தது.
தெம்பனிஸ் வட்டாரத்தில் கஞ்சா கலந்த மிட்டாய்கள் பறிமுதல்
தெம்பனிஸ் வட்டாரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று அதிரடிச் சோதனை நடத்தினர். இதில் கஞ்சா கலந்த மிட்டாய்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 4.4 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்களின் தோராய விலை $145,000. போதைப்பொருள் கடத்திய குற்றத்துக்காக இரண்டு சிங்கப்பூர் ஆடவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.