Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

3 mins read
a5db03b2-aa43-4314-9c94-f124067c090f
-

$250,000 வரம்பில் வட்டி, வழக்குச் செலவுகள் சேர்க்கப்படாது

சாலை விபத்து தொடர்பாக லாரி ஓட்டுநர் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படும் வழக்குகளுக்கான அதிகபட்சத் தொகை $250,000 என அந்த லாரி ஓட்டுநர் வாதிட்டார். ஆனால் அதிகபட்ச இழப்பீட்டுத் தொகையான $250,000யுடன் வட்டி மற்றும் வழக்கிற்கான செலவையும் பிரதிவாதி செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை விபத்தில் காயமடைந்தவர் முன்வைத்தார். இந்நிலையில், $250,000 வரம்பில் வட்டி வழக்கிற்கான செலவுகள் சேர்க்கப்படாது என்று மாவட்ட நீதிபதி லியூ செமிங் தெரிவித்தார்.

கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக்கிய ஆடவருக்குச் சிறை

கள்­ளப் பணத்தை நல்ல பண­மாக்­கும் குற்­றத்­துக்­குத் துணை­போ­ன­தற்­காக 55 வயது ஆட­வ­ருக்கு 15 மாதச் சிறைத் தண்­ட­னை­யும் $5,000 அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­பட்­டது. ஒயே­சிஸ் எம்ஜி நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­ந­ராக லியோ ஷியோ ஜுவான் இருந்­த­போது சட்­டத்­துக்­குப் புறம்­பா­கப் பெறப்­பட்ட $200,000க்கும் அதி­க­மான பணத்தை நல்ல பண­மாக்க அவர் உத­வி­னார். 2018ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்­துக்­கும் செப்­டம்­பர் மாதத்­துக்­கும் இடைப்­பட்ட காலத்­தில் ஒயே­சிஸ் எம்ஜி நிறு­வ­னத்தை லியோ நிறு­வி­னார். அது­மட்­டு­மல்­லாது, இரண்டு வர்த்­தக வங்­கிக் கணக்­கு­க­ளைத் திறந்­தார். மேக்ஸ் என்­ற­ழைக்­கப்­படும் அடை­யா­ளம் தெரி­யாத ஒரு­வர் கேட்­டுக்­கொண்­ட­தற்கு இணங்க, லியோ அவ்­வாறு செய்­த­தாக காவல்­துறை கூறி­யது. 2018ஆம் ஆண்டு மே மாதத்­தில் லியோ­வு­டன் அந்த ஆட­வர் தொடர்­பு­கொண்டு அவ­ருக்­குக் கடன் வழங்­கு­வ­தா­கக் கூறி­ய­தாக நம்­பப்­ப­டு­கிறது. தம்­மி­டம் கடன் வாங்­கா­ம­லேயே பணம் சம்­பா­திக்­கும் வழி இருப்­ப­தா­க­வும் லியோ­வி­டம் அந்த ஆட­வர் தெரி­வித்­தார்.

சம்­பந்­தப்­பட்ட வங்­கிக் கணக்­கு­கள் லியோ­வின் நிறு­வ­னத்­தின் பெய­ரில் இருந்­த­போது அவை தொடர்­பான தானி­யங்கி வங்கி இயந்­திர அட்­டை­கள், காசோ­லைக் கட்­டு­கள், மறைச்­சொல் கருவி ஆகி­யவை மேக்­ஸின் கட்­டுப்­பாட்­டில் இருந்­தன.

இணையம்வழி மோசடியில் கிட்டத்தட்ட $237,000 இழப்பு

இணையம்வழி நடத்தப்பட்ட மோசடிக் குற்றம் மூலம் குறைந்தது 85 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். கடந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்து அவர்கள் அனைவரும் ஏறத்தாழ $237,000 இழந்தனர். சிங்போஸ்ட், சிங்டெல் ஆகிய நிறுவனங்களிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது போல அவர்களுக்குப் போலி மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த மின்னஞ்சல்களில் போலி இணைப்புகள் அனுப்பப்பட்டதாகவும் அவற்றை நம்பி கிளிக் செய்தவர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களைத் திருட அவை வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும் காவல்துறை கூறியது. தங்கள் கடன் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி தங்களுக்குத் தெரியாமல் பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டதை அடுத்து, மோசடி வலையில் சிக்கிக்கொண்ட விவரம் பாதிப்பட்டோருக்குத் தெரியவந்தது.

ஏழு உள்ளூர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உபகாரச்சம்பளம்

உள்ளூர் விளையாட்டு வீரர்கள் ஏழு பேருக்கு விளையாட்டுத்துறை உன்னத உபகாரச்சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. ஓட்டப்பந்த வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா, பூப்பந்து வீரர்கள் டெரி ஹீ, ஜெசிக்கா டான், யின் யுஜியா, கிறிஸ்டல் வோக், வாட்சண்டை வீரங்கனை சியூங் கெமேய், துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி வீராங்கனை ஃபெர்னேல் டான் ஆகியோருக்கு உபகாரச்சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக ஸ்போர்ட் சிங்கப்பூர் அமைப்பு அறிவித்தது.

அம்பு எய்தல் வீராங்கனை கொன்டேசா லோ, நீச்சல் வீராங்கனை குவா டிங் வென், திடல்தடப் போட்டி வீரர்கள் ரூபன் ரேனர் லீ மற்றும் மார்க் பிராயன் லுயிஸ் ஆகிய நால்வரின் உபகாரச்சம்பளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டதாக அமைப்பு தெரிவித்தது.

தெம்பனிஸ் வட்டாரத்தில் கஞ்சா கலந்த மிட்டாய்கள் பறிமுதல்

தெம்பனிஸ் வட்டாரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று அதிரடிச் சோதனை நடத்தினர். இதில் கஞ்சா கலந்த மிட்டாய்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 4.4 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்களின் தோராய விலை $145,000. போதைப்பொருள் கடத்திய குற்றத்துக்காக இரண்டு சிங்கப்பூர் ஆடவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.