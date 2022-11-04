'தலைக்கவசம் அணிய மக்களே முன்வர வேண்டும்'
புதுவை: மக்களைக் கட்டாயப்படுத்தி தலைக்கவசம் அணிய வைக்கமுடியாது என புதுச்சேரி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. 'கட்டாயத் தலைக்கவசம்' அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளிலும் குறைந்த வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இடங்களிலும் தலைக்கவசம் அணிவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கவேண்டும் என புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் சிலர் கோரிக்கை வைத்தனர். இந்நிலையில், தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்து போக்குவரத்து காவல்துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். "உங்கள் பாதுகாப்பு உங்கள் கையில்தான். நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தி, அபராதம் விதித்து உங்களைத் தலைக்கவசம் அணியவைக்க விரும்பவில்லை. தலைக்கவசத்தால் உங்கள் உயிருக்குத் தான் உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது," என காவல் கண்காணிப்பாளர் மாறன் சொன்னார். இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் பின்புறம் அமர்ந்திருப்பவர்களும் தலைக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என்ற உத்தரவு புதுச்சேரியில் நடப்புக்கு வந்துள்ளது.
கோடி மரக்கன்றுகளை நட இலக்கு
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழக பசுமைத் திட்டத்தின்கீழ் இவ்வாண்டில் கடலோரப் பகுதிகளான தங்கச்சி மடம், ஆற்றங்கரை, மாரியூர், கமுதக்குடி ஆகிய இடங்களில் புதிதாக தோட்டம் அமைத்து 2.44 லட்சம் மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. வரும் 2023ல் நகரங்கள், கிராமங்கள், கடலோரப்பகுதிகளில் ஒரு கோடி மரக்கன்றுகளை நடுவதற்கு மாவட்ட பசுமைக் குழு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
ராஜராஜ சோழனின் 1037வது சதய விழா கோலாகலம்
உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலைக் கட்டிய மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா ஒவ்வோர் ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இவ்வாண்டு மன்னனின் 1037வது சதய விழாவை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்குத் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். ராஜராஜ சோழனின் பிறந்தநாள் விழா இனி அரசு விழாவாகக் கொண்டாடப்படும் என்று நேற்று முன்தினம் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். படம்: ஊடகம்
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவு
மதுரை: மதுரை மாவட்டம், அவனியாபுரத்தில் ஆதிதிராவிடர்களுக்கான இடுகாடு பகுதி ஆக்கிரமிப்புகளை எட்டு வாரத்துக்குள் அகற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. முனியசாமி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் மதுரை ஆட்சியர் அனீஷ் சேகருக்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.