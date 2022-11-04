Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
b8280be2-041f-40e8-90bf-9d9dffa08fd5
-

வெள்­ளத்­தால் பாகிஸ்தானின்

மிள­காய் வேளாண்மை பாதிப்பு

குன்ரி: பாகிஸ்தானில் கடுமையான வெப்பநிலைக்குப் பின் ஆகஸ்ட், செப்­டம்­பர் மாதங்­களில் ஏற்பட்ட வெள்­ளம் ஆகிய காரணங்களால் மிள­காய் வேளாண்மை பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் வெள்­ளம் ஏற்படுத்திய சேதங்­களின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட US$40 பில்­லி­யன் என மதிப்­பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆசி­யா­வின் மிள­காய் தலைநகர் என அழைக்கப்படும் பாகிஸ்தானின் குன்ரி, பல வரு­டங்­க­ளா­கவே மோசமான பருவநிலையால் பாதிக்­கப்­பட்டுள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தால், மிளகாய் வேளாண்மிமையைத் தொடரமுடியாத நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மிளகாய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளில் பாகிஸ்தான் உலகில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா: பழங்­குடியின

சிறு­வ­னின் மர­ணத்­தால் போராட்­டம்

சிட்னி: பழங்­குடி சிறு­வன் வெள்­ளை­யி­னத்தவர் ஒரு­வ­ரால் தாக்­கப்­பட்டு, 10 நாள்­க­ளுக்குப் பிறகு இறந்­து­விட்­டான் என்­று கூறப்­பட்­டது. கேசி­யஸ் டர்­வி­யின் மர­ணத்தின் தொடர்பில் 21 வயது ஆட­வர் ஒரு­வர் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்ளார். இந்நிலையில் நூற்­றுக்­கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள். மாண்ட 15 வயது கேசி­யஸ் டர்­விக்கு அஞ்­சலி செலுத்தி, இன வன்­மு­றைக்கு எதி­ராக பெர்த் நகரில் போராட்­டம் செய்­த­னர்.

250 ஆண்­டு­க­ளாக பழங்­குடி இனத்­த­வர்­க­ளுக்கு எதி­ராக நடக்­கும் வன்­மு­றையைத் தட்டிக்கேட்க ஆஸ்­தி­ரே­லியாவின் மற்ற நக­ரங்­களிலும் நேற்று முன்தினம், ­ஆயிரத்­துக்­கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் போராட்­டத்­தில் கலந்­து­கொண்­ட­னர்.

பனிப்­பா­றை­கள் உரு­கும் அபாயம்

பாரிஸ்: உலகில் உள்ள பிரபலமான பனிப்பாறைகளான இத்தாலியின் டொலொமைட்ஸ், தான்சானியாவில் உள்ள கிளிமஞ்சாரோ போன்றவை பருவநிலை மாற்றத்தால் 2050குள் உருகிவிடும் என்று யுனெஸ்கோ தெரிவித்துள்ளது.

மற்ற பனிப்பாறைகளும் உருகாமல் காப்பாற்ற வேண்டுமெனில், உலக வெப்பநிலை உயர்வு 1.5 டிகிரி செல்சியசுக்குக்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் 50% பனிப்பாறைகள் 2100க்குள் உருகிவிடும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பல பேரிடர்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்று யுனெஸ்கோ எச்சரித்துள்ளது. (படம்: ராய்ட்டர்ஸ்)