வெள்ளத்தால் பாகிஸ்தானின்
மிளகாய் வேளாண்மை பாதிப்பு
குன்ரி: பாகிஸ்தானில் கடுமையான வெப்பநிலைக்குப் பின் ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் ஆகிய காரணங்களால் மிளகாய் வேளாண்மை பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் வெள்ளம் ஏற்படுத்திய சேதங்களின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட US$40 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆசியாவின் மிளகாய் தலைநகர் என அழைக்கப்படும் பாகிஸ்தானின் குன்ரி, பல வருடங்களாகவே மோசமான பருவநிலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தால், மிளகாய் வேளாண்மிமையைத் தொடரமுடியாத நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மிளகாய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளில் பாகிஸ்தான் உலகில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா: பழங்குடியின
சிறுவனின் மரணத்தால் போராட்டம்
சிட்னி: பழங்குடி சிறுவன் வெள்ளையினத்தவர் ஒருவரால் தாக்கப்பட்டு, 10 நாள்களுக்குப் பிறகு இறந்துவிட்டான் என்று கூறப்பட்டது. கேசியஸ் டர்வியின் மரணத்தின் தொடர்பில் 21 வயது ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள். மாண்ட 15 வயது கேசியஸ் டர்விக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, இன வன்முறைக்கு எதிராக பெர்த் நகரில் போராட்டம் செய்தனர்.
250 ஆண்டுகளாக பழங்குடி இனத்தவர்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறையைத் தட்டிக்கேட்க ஆஸ்திரேலியாவின் மற்ற நகரங்களிலும் நேற்று முன்தினம், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
பனிப்பாறைகள் உருகும் அபாயம்
பாரிஸ்: உலகில் உள்ள பிரபலமான பனிப்பாறைகளான இத்தாலியின் டொலொமைட்ஸ், தான்சானியாவில் உள்ள கிளிமஞ்சாரோ போன்றவை பருவநிலை மாற்றத்தால் 2050குள் உருகிவிடும் என்று யுனெஸ்கோ தெரிவித்துள்ளது.
மற்ற பனிப்பாறைகளும் உருகாமல் காப்பாற்ற வேண்டுமெனில், உலக வெப்பநிலை உயர்வு 1.5 டிகிரி செல்சியசுக்குக்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் 50% பனிப்பாறைகள் 2100க்குள் உருகிவிடும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பல பேரிடர்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்று யுனெஸ்கோ எச்சரித்துள்ளது. (படம்: ராய்ட்டர்ஸ்)