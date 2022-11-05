மரத்தின்மீது கார் மோதி விபத்து; ஆடவர் மரணம், இருவர் காயம்
நாசிம் சாலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மாலை மரத்தின்மீது கார் மோதியதில், அதில் பயணம் செய்தோரில் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
பெயர்பெற்ற 'இங் ஆ சியோ பக் குத் தே' உணவகத்தின் நிறுவனர் இங் சியாக் ஹாய், 86, அந்த காரை ஓட்டிச் சென்றார். அதனுள் 72 மற்றும் 75 வயதான மேலும் இரு ஆடவர்கள் இருந்தனர். மரத்தின்மீது மோதிய வேகத்தில் கார் கவிழ்ந்து, மூவரும் அதனுள் சிக்கிக்கொண்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படை, திரவ அழுத்தக் கருவியின் துணையுடன் அம்மூவரையும் காரிலிருந்து மீட்டது. பின்னர் அம்மூவரும் டான் டோக் செங் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டனர். ஆயினும், 72 வயது ஆடவர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் இறந்துவிட்டார்.
தங்ளின் சாலையை நோக்கிச் செல்லும் நாசிம் சாலையில் நிகழ்ந்த இவ்விபத்து குறித்து இரவு 7.30 மணியளவில் தனக்குத் தகவல் கிடைத்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
விபத்து நிகழ்ந்தபோது எழுந்த சத்தம் துப்பாக்கியால் சுடுவதைவிட அதிகமாக இருந்தது என்று சம்பவத்தை நேரில் கண்ட ஒருவர் குறிப்பிட்டார்.
விபத்து குறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சுக்கு 4 விருதுகள்
இவ்வாண்டிற்கான ஆசிய மின்னிலக்க ஊடக விருதுகளில் இரண்டு தங்கம், இரண்டு வெள்ளி என நான்கு விருதுகளை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் வென்றது. பேனசோனிக் நிறுவனத்தின் ஆதரவுடன் உலகச் செய்தி வெளியீட்டாளர்கள் சங்கம் இந்த விருது விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது. செய்தித் துறையில் மின்னிலக்க ஊடகம், கைப்பேசி உத்திகளைத் தழுவியுள்ள செய்தி வெளியீட்டாளர்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.