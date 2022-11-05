மதுபோதை; காவல்துறை அதிகாரியை தாக்கிய ஆடவருக்கு 10 வாரச் சிறை
தென்கொரியரான கிம் சுன் ஹோ, 40, மின்வர்த்தக நிறுவனம் ஒன்றின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி.
கடந்த பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி, செந்தோசா கோவ் பகுதியில் உள்ள நண்பர் வீட்டு ஒன்றுகூடலில் கலந்துகொண்ட கிம், அதிகாலை நேரத்தில் அதிக இரைச்சல் குறித்த புகாரை விசாரிக்க வந்த காவல்துறை அதிகாரியின் இடது கன்னத்தில் குத்தினார். மீண்டும் அதிகாரியின் முகத்தில் குத்த முயன்ற ஆடவரை மற்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் விரைந்து செயல்பட்டு கட்டுப்படுத்தினர்.
இதைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட கிம், இச்சம்பவத்திற்கு முன்பாக நிறைய மது அருந்தியதை விசாரணையில் ஒப்புக்கொண்டார். காயம்பட்ட தொண்டூழியக் காவல்துறை அதிகாரி அலெக்சாண்டிரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற நேரிட்டது. கிம்முக்கு நேற்று 10 வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
அரசாங்க ஊழியரைத் தாக்கிய குற்றத்திற்கு அவருக்கு ஏழு ஆண்டு வரையிலான சிறைத்தண்டனை, அபராதம், பிரம்படி இவற்றில் ஒன்றோ அதற்கு மேற்பட்டவையோ விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
விமானச் சிப்பந்தியை தாக்கியவருக்கு நான்கு வாரச் சிறைத்தண்டனை
செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் இருந்து சிங்கப்பூர் வந்த சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மிரட்டிய 37 வயது ஆடவர் லா ஏண்டி ஹியன் டக், பணியில் இருந்த ஆண் விமானச் சிப்பந்தி ஒருவரைத் தாக்கினார்.
ஹியன் டக் மனப்பிறழ்வால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது மனநல அறிக்கையில் தெரியவந்ததால், போலியான வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த குற்றச்சாட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டது. இருப்பினும் மற்றொரு பயணியின் பையைப் பறிக்க முயன்றபோது தடுக்க வந்த விமானச் சிப்பந்தி அறைந்ததை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். இதன் தொடர்பில் அவருக்கு நான்கு வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
ஏற்கெனவே அவர் ஒரு மாத காலமாகத் தடுப்புக் காவலில் இருந்ததால் இன்று ஹியன் டக் சிங்கப்பூரிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கிராஞ்சி வனப்பகுதி அழிப்புக்கான சதியை ஒப்புக்கொண்ட ஆடவர்கள்
கிராஞ்சி வனப்பகுதியை உரிய அனுமதி பெறுவதற்கு முன்பே அழிப்பது தொடர்பில் சதித்திட்டம் தீட்டியதை 'ஜேடிசி' நிறுவன உயரதிகாரிகள் இருவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.
கிராஞ்சி வேளாண்-உணவுப் புத்தாக்கப் பூங்காவிற்காக மொத்தம் 362 மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டப்பட்டதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதன் தொடர்பில் நிறுவனத்தின் முன்னாள் துணை இயக்குநர் சோங் புய் ச்சி மீது மூன்று குற்றச்சாட்டுகளும் மூத்த திட்ட மேலாளர் நியோ ஜெக் லின் மீது நான்கு குற்றச்சாட்டுகளும் சுமத்தப்பட்டன. இருவரும் அவற்றை ஒப்புக்கொண்டனர்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து சதித்திட்டம் தீட்டியதாக சிபிஜி நிறுவனத்தின் ஜிம்மி லியூ விங் டிம், டான் சீ ச்சீ ஆகியோர் மீதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட நியோ, சோங் இருவருக்கும் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி தண்டனை விதிக்கப்படும்.
லியூ, டான் இருவர் மீதான விசாரணை தொடர்கிறது.