குஜராத் முதல்வர் வேட்பாளர் இசுதான் காத்வி: ஆம் ஆத்மி அறிவிப்பு
புதுடெல்லி: ஆம் ஆத்மியின் குஜராத் முதல்வர் வேட்பாளராக அக்கட்சியின் தேசிய இணைப் பொதுச் செயலாளர் இசுதான் காத்வி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தல் மொத்தமுள்ள 182 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 1, 5 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடக்கவுள்ளது. பதிவான வாக்குகள் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இத்தேர்தலில் டெல்லி, பஞ்சாப்பில் ஆட்சி புரியும் ஆம்ஆத்மி கட்சியும் போட்டியிடும் நிலையில், இக்கட்சியின் குஜராத் முதல்வர் வேட்பாளராக இசுதான் காத்வியை டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் நேற்று அறிமுகம் செய்தார்.
கண்காணிப்புப் பட்டியலில் 900 பேர்
கோவை: கடந்த அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் தேதி அதிகாலையில் கோவையில் கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியதில் ஜமேஷா முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார். ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மஞ்சக்கொல்லை, சிக்கல், திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் வசித்து வரும் சந்தேகப் பேர்வழிகளின் வீடுகளிலும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில், இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகள், முஸ்லிம் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் காட்டி வரும் 900 நிர்வாகிகளின் பட்டியல் சேகரிக்கப்பட்டு, கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களை வீடுவீடாகத் தேடிச்சென்று அடிப்படை விவரங்களைச் சேகரிக்கும் பணியிலும் காவலர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
துணிக்கடைகளில் சோதனை
கடலூர்: தமிழகத்தில் பல்வேறு பிரபல துணிக்கடைகளில் வரி ஏய்ப்பு புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். விழுப்புரம், கரூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள துணிக்கடைகளில் மூன்றாவது நாளாக நேற்று சோதனை தொடர்ந்தது. தீபாவளி விற்பனையின்போது வரி ஏய்ப்பு செய்த புகாரை அடுத்து கடை உரிமையாளர்களின் வீடு, அலுவலகங்களில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு ஆவணங்களை அதிகாரிகள் சரிபார்த்து வருகின்றனர்.
ராஜஸ்தான் சென்ற 'ஒக்கி' கழுகு
கன்னியாகுமரி: 'ஒக்கி' புயலின்போது திசை மாறி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு வந்த அரிய வகை கழுகு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 'ஒக்கி' புயல் சேதங்களை ஏற்படுத்தியபோது நாகர்கோவில் அருகே இந்த அரியவகை சினேரியஸ் கழுகு மாவட்ட வனத்துறை யினரால் மீட்கப்பட்டது. பின்னர் இந்த கழுகிற்கு 'ஒக்கி' என்று பெயர் சூட்டி, உதயகிரி உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்பட்டது.
காட்டில் கூட்டமாக வாழும் தன்மை உடைய இந்தக் கழுகை அதன் கூட்டத்துடன் சேர்த்து வாழவைக்க ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜோத்பூர் உயிரியல் பூங்காவுக்கு சிறப்பு விமானத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
பணக்காரர்களின் எண்ணிக்கை 18 லட்சமாக அதிகரிப்பு
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் பணக்காரர்கள் எண்ணிக்கை 18 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் மொத்த மக்கள் தொகையில் 2004-05ல் 14 விழுக்காடாக இருந்த நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் எண்ணிக்கை 2021-22ல் 31 விழுக்காடாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் இது 2047க்குள் இரட்டிப்பாகும் என்றும் இந்தியாவின் நுகர்வோர் பொருளாதாரம் குறித்த மக்கள் ஆராய்ச்சி அமைப்பு (பிரைஸ்) நடத்திய ஆய்வுத் தகவல்கள் சுட்டிக்காட்டி உள்ளன.