விதிமீறிய வீரர்களுக்கு
தலா $500 அபராதம்
சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக் காற்பந்து போட்டியின் போது தெம்பனிஸ் ரோவர்ஸ் அணியுடன் நடந்துகொண்ட விதத்திற்காக லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் அணிக்கு சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் $5,000 அபராதம் விதித்த மூன்று மாதங்களில் செய்லர்ஸ் மீண்டும் ஒரு நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி உள்ளது. திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் கிண்ண ஆட்டத்தின்போது யங் லயன்ஸ் அணியுடன் லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் மோதியது. ஆட்டம் வெற்றி தோல்வி இன்றி 1-1 என சமநிலையில் முடிவடைந்தது. எந்த ஒரு போட்டியும் நிறைவுபெற்ற பின்னர் இரு அணிகளின் வீரர்களும் தோழமை உணர்வை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கைகுலுக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயம். ஆனால், லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் அணியின் மூன்று வீரர் கள் இதனைச் செய்யத் தவறிவிட்டனர். அதற்காக பெல்ஜிய வீரரான மேக்ஸிம் லெஸ்டியென், தென்கொரிய வீரரான கிம் ஷின்-ஊக் மற்றும் பிரேசிலிய வீரரான டியாகோ லோப்ஸ் ஆகியோருக்கு தலா $500 அபராதத்தை சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் விதித்துள்ளது. இம்மூவரும் சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக்கின் முன்னணி ஆட்டக்காரர்கள் என்பதோடு அதிக ஊதியம் பெறுபவர்கள். இவர்களில் கிம் மற்றும் லெஸ்டியென் ஒரு மில்லியன் டாலர் விலையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா: பாண்டிங் நம்பிக்கை
மெல்பர்ன்: டி20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டி யில் இந்திய-ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் என முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய அணித் தலைவர் ரிக்கி பாண்டிங் கணித்துள்ளார். "இறுதிப்போட்டி நடைபெறும் மெல்பர்னுக்கு யார் செல்வார் கள் என்று யாருக்குத் தெரியும்? ஆனாலும் ஆஸ்திரேலியா அரை இறுதிக்குச் செல்லும். தென் ஆப்பிரிக்க அணியினர் ஆபத்தானவர்களாக இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் என்று நம்புகிறேன்," என்று பாண்டிங் கூறியுள்ளார்.
அரை இறுதியில் நியூசிலாந்து
அடிலெய்ட்: டி20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நேற்றுக் காலை குரூப்-1ல் இடம்பெற்றுள்ள நியூசிலாந்து-அயர்லாந்து அணிகள் மோதின. பூவா தலையா வென்ற அயர்லாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பந்தடித்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 185 ஓட்டங்களைக் குவித்தது. அந்த அணியின் வில்லியம்சன் அதிரடியாக விளையாடி அரை சதம் அடித்தார். அயர்லாந்து தரப்பில் ஜோசுவா லிட்டில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார்.
இதனையடுத்து 186 ஓட்டங்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் அயர்லாந்து அணி களமிறங்கியது. அந்த அணியின் தொடக்கம் சிறப்பாக இருந்தாலும் தொடக்க வீரர்கள் பால் ஸ்டிர்லிங் 37 ஓட்டங்களிலும்
பால்பிர்னி 30 ஓட்டங்களிலும் ஆட்டமிழந்த பின்னர்
விக்கெட்டுகள் மளமளவென சரியத் தொடங்கின.
ஓட்டங்களைக் குவிக்கத் திணறிய அயர்லாந்து அணியால் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 150 ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் நியூசிலாந்து 35 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றி மூலம் நியூசிலாந்து அரை இறுதிக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளது. 'ரன் ரேட்' எனப்படும் ஓட்ட விகிதம் வலுவாக இருந்ததால் அது அந்தத் தகுதியைப் பெற்றது. இந்த உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் அரை இறுதிக்குள் நுழைந்திருக்கும் முதல் அணி நியூசிலாந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.