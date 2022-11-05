Home
விதிமீறிய வீரர்களுக்கு

தலா $500 அபராதம்

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக் காற்பந்து போட்டியின் போது தெம்பனிஸ் ரோவர்ஸ் அணியுடன் நடந்துகொண்ட விதத்திற்காக லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் அணிக்கு சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் $5,000 அபராதம் விதித்த மூன்று மாதங்களில் செய்லர்ஸ் மீண்டும் ஒரு நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி உள்ளது. திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் கிண்ண ஆட்டத்தின்போது யங் லயன்ஸ் அணியுடன் லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் மோதியது. ஆட்டம் வெற்றி தோல்வி இன்றி 1-1 என சமநிலையில் முடிவடைந்தது. எந்த ஒரு போட்டியும் நிறைவுபெற்ற பின்னர் இரு அணிகளின் வீரர்களும் தோழமை உணர்வை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கைகுலுக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயம். ஆனால், லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் அணியின் மூன்று வீரர் கள் இதனைச் செய்யத் தவறிவிட்டனர். அதற்காக பெல்ஜிய வீரரான மேக்ஸிம் லெஸ்டியென், தென்கொரிய வீரரான கிம் ஷின்-ஊக் மற்றும் பிரேசிலிய வீரரான டியாகோ லோப்ஸ் ஆகியோருக்கு தலா $500 அபராதத்தை சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் விதித்துள்ளது. இம்மூவரும் சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக்கின் முன்னணி ஆட்டக்காரர்கள் என்பதோடு அதிக ஊதியம் பெறுபவர்கள். இவர்களில் கிம் மற்றும் லெஸ்டியென் ஒரு மில்லியன் டாலர் விலையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா: பாண்டிங் நம்பிக்கை

மெல்பர்ன்: டி20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டி யில் இந்திய-ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் என முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய அணித் தலைவர் ரிக்கி பாண்டிங் கணித்துள்ளார். "இறுதிப்போட்டி நடைபெறும் மெல்பர்னுக்கு யார் செல்வார் கள் என்று யாருக்குத் தெரியும்? ஆனாலும் ஆஸ்திரேலியா அரை இறுதிக்குச் செல்லும். தென் ஆப்பிரிக்க அணியினர் ஆபத்தானவர்களாக இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் என்று நம்புகிறேன்," என்று பாண்டிங் கூறியுள்ளார்.

அரை இறுதியில் நியூசிலாந்து

அடி­லெய்ட்: டி20 உல­கக் கிண்­ண கிரிக்கெட் போட்­டி­களில் நேற்­றுக் காலை குரூப்-1ல் இடம்­பெற்­றுள்ள நியூ­சி­லாந்து-அயர்­லாந்து அணி­கள் மோதின. பூவா தலையா வென்ற அயர்­லாந்து அணி பந்­து­வீச்சைத் தேர்வு செய்­தது. அதன்­படி முத­லில் பந்­த­டித்த நியூ­சி­லாந்து அணி 20 ஓவர் முடி­வில் 6 விக்­கெட்­டு­களை இழந்து 185 ஓட்­டங்­க­ளைக் குவித்­தது. அந்த அணி­யின் வில்­லி­யம்­சன் அதி­ர­டி­யாக விளை­யாடி அரை சதம் அடித்­தார். அயர்­லாந்து தரப்­பில் ஜோசுவா லிட்­டில் ஹாட்­ரிக் விக்­கெட் எடுத்து அசத்­தி­னார்.

இத­னை­ய­டுத்து 186 ஓட்­டங்­கள் எடுத்­தால் வெற்றி என்ற இலக்­கு­டன் அயர்­லாந்து அணி கள­மி­றங்­கி­யது. அந்த அணி­யின் தொடக்­கம் சிறப்­பாக இருந்­தா­லும் தொடக்க வீரர்­கள் பால் ஸ்டிர்லிங் 37 ஓட்­டங்­க­ளி­லும்

பால்­பிர்னி 30 ஓட்­டங்­க­ளி­லும் ஆட்­ட­மி­ழந்த பின்­னர்

விக்­கெட்­டு­கள் மள­ம­ள­வென சரி­யத் தொடங்­கின.

ஓட்­டங்­க­ளைக் குவிக்­கத் திண­றிய அயர்­லாந்து அணி­யால் 20 ஓவ­ரில் 9 விக்­கெட் இழப்­புக்கு 150 ஓட்­டங்­களை மட்­டுமே எடுக்க முடிந்­தது. இத­னால் நியூ­சி­லாந்து 35 ஓட்­டங்­கள் வித்­தி­யா­சத்­தில் வெற்றி பெற்­றது. இந்த வெற்றி மூலம் நியூ­சி­லாந்து அரை இறுதிக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளது. 'ரன் ரேட்' எனப்­படும் ஓட்ட விகி­தம் வலு­வாக இருந்ததால் அது அந்தத் தகுதியைப் பெற்றது. இந்த உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் அரை இறுதிக்குள் நுழைந்திருக்கும் முதல் அணி நியூசிலாந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.