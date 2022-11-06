சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் வாக்காளர் 106 வயதில் மரணம்
சிம்லா: இமாசலப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தல் இம்மாதம் 12ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதனை முன்னிட்டு தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்து உள்ளது. ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இமாசலப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ஆம் தேதி நடைபெறும். இந்தத் தேர்தலில் 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட கிட்டத்தட்ட 122,000 வாக்காளர்கள் தங்களுடைய வாக்கைச் செலுத்துகின்றனர். 100 வயதைக் கடந்த 1,190 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் தபால் வாக்கு செலுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்நிலையில், சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் வாக்காளரான 106 வயது ஷியாம் சரண் நேகி இம்மாதம் 2ஆம் தேதி வாக்களித்தார். அவருக்குத் தேர்தல் ஆணைய குழுவினர் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து முழு மரியாதை செலுத்தியது. எனினும், திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில், அவரது வீட்டிலேயே வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஷியாம் சரண் நேகியின் உடல்நலம் தொடர்ந்து மோசமடைந்தது. இந்நிலையில், அவர் நேற்று காலை காலமானார். அவரது மறைவுக்கு இமாசலப் பிரதேச முதல்வர் ஜெய்ராம் தாகூர்் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆட்டோ விபத்து: 7 பெண்கள் உடல்நசுங்கி உயிரிழப்பு
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் பிடர் மாவட்டம் சித்தகுமா தாலுகாவைச் சேர்ந்த பெண்கள் 10க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று முன்தினம் மாலை வேலை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு ஆட்டோவில் சென்றுகொண்டிருந்தனர். பிமலஹிடா என்ற பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது சாலையில் எதிரே வந்த லாரி ஆட்டோ மீது வேகமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த ஏழு பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உடல்நசுங்கி உயிரிழந்தனர். லாரி, ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உட்பட மொத்தம் 11 பேர் படுகாயமடைந்தனர். படுகாயமடைந்த அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது
விடுதியில் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்ட கல்லூரி மாணவர்
அமராவதி: ஆந்திரா மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டம் பீமாவரத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பயிலும் நான்கு மாணவர்கள், விடுதி அறைக்குள் இருந்த மற்றொரு மாணவரை இரக்கமின்றி தாக்கும் காணொளி இணையத்தில் காட்டுத்தீயைப் போல பரவி வருகிறது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களைக் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அந்தக் காணொளி மாணவர் ஒருவர் கெஞ்சுவதையும் மன்னிப்பு கேட்பதையும் மாணவரை தொடர்ந்து தாக்குவதையும் காட்டுகிறது. அந்த மாணவரின் சட்டையை அந்தக் கும்பல் கிழித்து, சட்டையைக் கழற்றவும் வற்புறுத்துவது போன்று காணொளியில் பதிவாகி உள்ளது. மாணவர் உடல் முழுவதும் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அரசு மருத்துவமனையில் 132 ஆண்டு பழமைவாய்ந்த சுரங்கம்
மும்பை: மும்பையில் உள்ள ஜே.ஜே. அரசு மருத்துவமனையில் 132 ஆண்டு பழமையான சுரங்கப் பாதை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.
நீர் கசிவு பற்றிய புகார் வந்ததும் தாதிமைத்துறை கல்லூரி கட்டடத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கட்டடத்துக்கு அடியில் சுரங்கப் பாதை இருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.