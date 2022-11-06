சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிசக்தி: வெள்ளை மாளிகையின் $2.1 பி.
வாஷிங்டன்: சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிசக்திக்கான புத்தாக்கம் சார்ந்த ஆய்வுக்கு அமெரிக்க அரசாங்கம் 1.5 பில்லியன் டாலர் (2.1 பில்லியன் வெள்ளி) தொகையை வழங்குகிறது. அந்தத் தொகை அமெரிக்காவின் 13 தேசிய ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு அளிக்கப்படும்.
அறிவியல் வசதிகளை உருவாக்கி மேம்படுத்துவது, உள்கட்டமைப்பைப் புதுப்பிப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அந்தத் தொகை பயன்படுத்தப்படும் என்று நேற்று முன்தினம் வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்தது.
30 பேர் மயங்கியதால் இசை
கே-பாப் நிகழ்ச்சி நிறுத்திவைப்பு
சவுத் டாங்கராங் (இந்தோனீசியா): தென்கொரியாவின் 'எக்சிடி 127' கே-பாப் குழு முதன்முறையாக இந்தோனீசியாவில் நடத்திய நிகழ்ச்சி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்கள் நசுக்கப்பட்டு 30 பேர் மயங்கியது அதற்குக் காரணம் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது பல ரசிகர்கள் மேடையை நோக்கித் திரளாகச் சென்றதால் 30 பேர் மயங்கினர். மேலும் எந்த அசம்பாவிதமும் நிகழாமல் இருக்க நிகழ்ச்சி நிறுத்தப்பட்டதாக காவல்துறையின் பேச்சாளர் கூறினார்.
மயங்கிய அனைவரும் குணமடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். சென்ற மாதம் இந்தோனீசியாவில் காற்பந்து அரங்கம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் பலர் மிதிபட நேரிட்டது. அச்சம்பவத்தில் 130க்கும் மேற்பட்டோர் மாண்டனர்.
சிங்கப்பூர் அருகே உள்ள பெருங்கப்பல் மீது அமெரிக்கா நடவடிக்கை
சிங்கப்பூருக்கு அருகே இருக்கும் இந்தோனீசியாவுக்குச் சொந்தமான கடற்பகுதியில் சிக்கிய பெருங்கப்பலின்மீது அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுக்கிறது. ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு உள்ளிட்டவற்றுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் நோக்குடன் அந்தக் கப்பல் எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டதாகச் சொல்லப்படுவது இதற்குக் காரணம்.
யங் யோங் எனும் அந்தப் பெருங்கப்பல் சிங்கப்பூருக்கு எரிவாயு அனுப்பப்படும் முக்கியப் பாதையில் சிக்கிக்கொண்டது. அது உக்ரேனைச் சேர்ந்த விக்டோர் செர்ஜியோவிச் என்பவருடன் தொடர்புடையது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.