தொற்றுநோயைத் தடுக்க குளோரின் மாத்திரைகள் விநியோகம்
சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் மழைக்காலங்களில் தொற்றுநோய்கள் வராமல் இருக்க 12 லட்சம் குளோரின் மாத்திரைகள் வழங்கப்படும் என குடிநீர் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. குடிநீரைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு 15 லிட்டர் குடிநீரில் ஒரு குளோரின் மாத்திரையை கலந்து 2 மணி நேரம் கழித்து பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடலூரில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு ஆயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு
கடலூர்: தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற இருந்த ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூரில் மட்டும் நேற்று இப்பேரணி நடைபெற்றது. இதையடுத்து, பேரணி நடைபெற்ற கடலூர் மாவட்டம், திருப்பாதிரிப் புலியூர் பகுதியில் மோப்ப நாயுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். இதேபோல் பெரம்பலூரில் நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் ஒரு பகுதியை இடிக்க உத்தரவு
மதுரை: திருச்சியில் 100 வீடுகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்று விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டுள்ளதாகப் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் ஒரு பகுதியை இடிக்கவேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. "அனுமதியின்றி கட்டடம் கட்டப்பட்டால் அதனை இடிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். ஒரு கட்டடத்தை அங்கீகாரமின்றி கட்டிய பின்னர் அதிலுள்ள குறைகளைச் சரிசெய்யலாம் என நினைப்பதை ஊக்கப்படுத்தக்கூடாது," என்று நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, இடிக்கப்படும் வீடுகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கும்படி குடியிருப்பாளர்கள் கோரியுள்ளனர்.
15 ராமேஸ்வர மீனவர்களை இலங்கை சிறைபிடித்தது
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து 534 விசைப்படகுகளில் இரண்டாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்றனர். கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்த போது, எல்லை தாண்டியதாகக் கூறி 15 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைதுசெய்தனர். அவர்களது இரு விசைப்படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து மன்னார் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர்.
இதனிடையே, இந்தியக் கடற்படையின் தமிழகம், புதுச்சேரிக்கான பொறுப்பு அதிகாரி வெங்கட்ராமன், இலங்கை கடற்படை, கடலோரக் காவல்படை அதிகாரிகளை இலங்கையில் சந்தித்துப் பேசியபோது, தமிழக மீனவர்களிடம் மனிதாபிமானத்துடன் நடந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.
முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ரூ.10,000 உதவித் தொகை
சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற தமிழக கிரிக்கெட் சங்கத் தேர்தலில் துணைத் தலைவராக இருந்த அமைச்சர் பொன்முடியின் மகன் அசோக் சிகாமணி போட்டியின்றித் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து, டாக்டர் அசோக் சிகாமணி கூறுகையில், "ஓய்வுபெற்ற தமிழக கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். அத்துடன், பள்ளி, கல்லூரி அளவில் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவதற்கும் திட்டமிட்டுள்ளோம்," என்று சொன்னார்.