திருப்பதி கோவிலின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.2.26 லட்சம் கோடி
அமராவதி: திருப்பதி கோவிலின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு 2.26 லட்சம் கோடி ரூபாய் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பணக் கையிருப்பு, தங்க இருப்பு ஆகியவை குறித்தும் அக்கோவிலின் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள வெள்ளை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் 10.3 டன் தங்கமும் ரூ.15,938 கோடி தொகையும் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. வங்கிகளில் வெளிப்படையான முறையில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கோவில் நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. கோவில் நிர்வாகம் தவறான முறையில் முதலீடுகள் செய்துள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் வெளிவரும் தகவல்களில் உண்மை இல்லை என்றும் நிர்வாகப் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கொசுத்தொல்லை: நீதிபதியிடம் புலம்பித் தீர்த்த தாவூத் இப்ராகிம் கூட்டாளி
மும்பை: மும்பை சிறைச்சாலையில் கொசுத்தொல்லை அதிகம் உள்ளது என கைதி ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளார். மும்பை குண்டுவெடிப்புச் சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளியான தாவூத் இப்ராகிமின் கூட்டாளியான இஜாஜ் லக்டவாலா பல்வேறு வழக்குகள் தொடர்பாக கைதாகி சிறையில் உள்ளார். இந்நிலையில், தாம் அடைக்கப்பட்டுள்ள மும்பை தலோஜா சிறையில் கொசுத்தொல்லை அதிகரித்துள்ள தாகவும் தமக்கு கொசு வலை வழங்கவேண்டும் என்றும் கூறி நீதிமன்றத்தில் அவர் மனு அளித்தார். இந்த மனு மீதான விசாரணையின்போது நேரில் முன்னிலையான இஜாஜ், சிறையில் உள்ள கொசுக்களை தாம் நெகிழி புட்டி ஒன்றில் பிடித்து வைத்துள்ளதாகக் கூறி, இறந்துபோன கொசுக்களை நீதிபதிகளிடம் காண்பித்தார். எனவே, தானும் பிற கைதிகளும் கொசு வலையைப் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்குமாறு சிறைத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இதையடுத்து, கொசுவலைக்குப் பதிலாக கொசு விரட்டிகளைப் பயன்படுத்த நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
நிதி மோசடி வழக்கில் உத்தரப் பிரதேச எம்எல்ஏ அமலாக்கத்துறையால் கைது
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச எம்எல்ஏவான அப்பாஸ் அன்சாரி நிதி மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தாக மத்திய அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இவரது தந்தையும் ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டவருமான முக்தார் அன்சாரி மீது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. அவற்றுள் நிதி மோசடி தொடர்பான வழக்கில் அப்பாஸ் அன்சாரி மீதும் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் நேற்று முன்தினம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அதன் முடிவில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆளுநருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகும் கேரள அரசு
திருவனந்தபுரம்: கேரள ஆளுநருக்கும் அம்மாநில அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் உச்ச கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. இதையடுத்து, ஆளுநருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்கான சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பாக அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. இதன் பின்னர் பல்வேறு தருணங்களில் மாநில அரசின் செயல்பாடுகளை மறைமுகமாக விமர்சித்து வருகிறார் கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் முகம்மது கான்.
ஏரியில் மூழ்கி ஐந்து மாணவர்கள், காப்பாற்றச் சென்ற ஆசிரியர் பலி
ஹைதராபாத்: ஏரியில் நீச்சல் பழகச் சென்ற ஐந்து மாணவர் கள் உயிரிழந்தனர். தெலுங்கானா மாநிலம் மெட்ச்சல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் ஐந்து பேர், அங்குள்ள எர்ரகுண்டா ஏரியில் நீச்சல் பழகச் சென்றனர். அப்போது தங்களையும் அறியாமல் ஏரியில் ஆழமான பகுதிக்குச் சென்றுவிட்ட அவர்களால் நீந்த முடியவில்லை. ஐந்து பேரும் தண்ணீரில் தத்தளிப்பதைக் கண்டு அவ்வழியே சென்ற மாணவர்களின் ஆசிரியர் யோவான் பதறிப்போனார். மாணவர்களைக் காப்பாற்ற ஏரியில் குதித்த அவரை, ஐந்து பேரும் பயத்தில் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டதால் அவராலும் நீந்த முடியாமல் போனது. இதையடுத்து ஆறு பேரும் உயிரிழந்துவிட்டனர்.