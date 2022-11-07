பருவநிலை மாநாடு தொடங்கியது
ஷார்ம் எல் ஷேக்: ஐநாவின் 'காப்27' எனும் பருவநிலை மாநாடு நேற்று எகிப்தில் தொடங்கியது. பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை நாடுகள், தொழில்மய நாடுகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் மாநாடு தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில் ஏற்பட்ட வெள்ளம், புயல், மழை காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். பாகிஸ்தானிலும் நைஜிரியாவிலும் வெள்ளத்தால் நிலங்கள் நாசமாயின, ஆப்ரிக்காவிலும் மேற்கு அமெரிக்காவிலும் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது, கரிபீயனை சூறாவளி தாக்கி சேதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது, எதிர்பாராத வெப்ப அலைகள் என மூன்று கண்டங்களும் பருவநிலை மாற்றத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. இந்தச் சூழ்நிலையில் கரிம வெளியேற்றத்தைக் குறைக்கும் முயற்சிகள், மாற்று எரிபொருள் உள்ளிட்ட விவகாரம் குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பென்சில்வேனியாவில்
மூன்று அதிபர்கள் பிரசாரம்
பிலடெல்பியா: பென்சில்வேனியாவில் இடைக்கால தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்நாள் அதிபர் ஜோ பைடன், முன்னாள் அதிபர்கள் பாரக் ஒபாமா, டோனல்ட் டிரம்ப் ஆகியோர் பென்சில்வேனியாவில் சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர். மூவரும் ஒரே செய்தியை வலியுறுத்தினர். 'போய்ச்சென்று வாக்களியுங்கள்' என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர். திரு பைடனும் திரு ஒபாமாவும் தேர்தலை ஜனநாயகத்திற்கான போர் என்று அறிவித்தனர், அதே சமயத்தில் திரு டிரம்ப் நாட்டின் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார். செவ்வாய்க்கிழமை இடைக்காலத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.