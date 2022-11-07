ராஜராஜ சோழனின் சதயவிழா கொண்டாடப்பட்டு வரும் வேளையில் அவரது கதாபாத்திரத்தில் தான் நடித்தது குறித்து ஒரு பதிவு ஒன்றைப் போட்டிருக்கிறார் ஜெயம் ரவி. அதில், "ராஜராஜ சோழனுக்கு சதயவிழா. அவரது புகழையும் பெருமையையும் போற்றி அடுத்த தலைமுறைக்குப் பகிர்ந்து பெருமைகொள்வோம். பொன்னியின் செல்வனாகத் திரையில் உம்மைப் பிரதிபலிக்க நான் என்ன தவம் செய்தேனோ," என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டு இருக்கிறார் ஜெயம் ரவி.
இயக்குநர் ராம்பாலா இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க இருக்கிறார். அந்தப் படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க நடிகர் வடிவேலுவிடம் பேசி வருகின்றனர். விரைவில் அவர் சம்மதிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.
அண்மையில் காசியைப் பற்றி விஷால் பெருமையாகப் பேசியதும் அதற்கு மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்ததும் தெரிந்த செய்தி. அதனால் விஷால் பாஜக கட்சியில் சேரப்போகிறார் என்ற வதந்திக்கு "என் உணர்வுகளைப் பதிவிட்டேனே தவிர வேறு அரசியல் எதுவும் இல்லை," என்று தெரிவித்திருந்தார் விஷால். வரும் 11ஆம் தேதி மோடி திண்டுக்கல் வருகிறார். அப்போது அவர் முன்னிலையில் விஷால் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுபற்றி விஷால் எதுவும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
திருமணத்திற்குப் பிறகு பிரியாமணி நடித்த வேடங்கள் பெரிதாக ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசப்படவில்லை. இந்நிலையில், வெங்கட் பிரபு இயக்கும் ஒரு படத்தில் முதல்வராக நடிக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கில் தயாராகி வரும் இந்தப் படத்தில் பிரியாமணியின் கதாபாத்திரம் பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவரக்கூடிய வேடமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படம் 'மாவீரன்'. நடிகை அதிதி ஷங்கர் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இயக்குநருக்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இடையே பிரச்சினை காரணமாகப் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், உண்மையில் மழை காரணமாகப் படப்பிடிப்பு நிறத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் இன்று முதல் மீண்டும் படப்பிடிப்பு நடக்கும் என்றும் அறிவித்துள்ளது படக்குழு.