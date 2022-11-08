சேட்ஸ் நிறுவனத்தின் கொள்முதல் குறித்து கருத்து சேகரிப்பு
சேட்ஸ் எனப்படும் சிங்கப்பூர் விமான நிலைய முனையங்கள் சேவை, உலகிலேயே மிகப் பெரிய சரக்கு கையாளும் நிறுவனமான வொர்ல்டுவைட் ஃபிலைட் சர்வீசஸ் (டபிள்யூஎஃப்எஸ்) நிறுவனத்தை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பொதுமக்களின் கருத்தை சிங்கப்பூர் போட்டித்தன்மை, பயனீட்டாளர் ஆணையம் நாடுகிறது.
சேட்ஸ் நிறுவனத்தின் விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக ஆணையம் தெரிவித்தது. இருப்பினும், இந்த கொள்முதல் காரணமாக சிங்கப்பூரில் உள்ள எந்த ஒரு துறையின் போட்டித்தன்மைக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை அறிய ஆணையம் கருத்து சேகரிப்பில் இறங்கியுள்ளது.
பீபள்ஸ் பார்க் சென்டர்: மீண்டும் ஒட்டுமொத்த விற்பனை முயற்சி
பீபள்ஸ் பார்க் சென்டர் மீண்டும் $1.8 பில்லியன் பெறுமானமுள்ள ஒட்டுமொத்த விற்பனை முயற்சியில் இறங்குகிறது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அது மேற்கொண்ட முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது. அதை வாங்க யாரும் முன்வரவில்லை.
இந்நிலையில், ஒட்டுமொத்த விற்பனைக்கான ஏலக்குத்தகை இன்று தொடங்குகிறது.
முதல் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வாரங்களுக்கு இஆர்ஏ சொத்து முகவையுடன் பீபள்ஸ் பார்க் சென்டரின் ஒட்டுமொத்த விற்பனைக் குழு தனிப்பட்ட முறையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.
அதன்மூலம் சொத்து மேம்பாட்டாளர்கள், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் போன்றோரை ஈர்க்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆனால் அந்த முயற்சியும் கைகொடுக்கவில்லை. இருப்பினும், சில சொத்து மேம்பாட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டியதாக இஆர்ஏ சொத்து முகவையின் பிரிவு இயக்குநர் திரு சன்னி வோங் தெரிவித்தார்.
மத்திய வர்த்தக வட்டாரம், எம்ஆர்டி சந்திப்பு ஆகியவற்றுக்கு அருகில் பீபள்ஸ் பார்க் சென்டர் இருப்பதால் நிச்சயம் விற்பனையாகும் என்று ஒட்டுமொத்த விற்பனைக் குழுவின் தலைவர் திரு கோ யாம் கூன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"சைனாடவுன் வட்டாரம் புதுப்பிக்கப்படும் நேரம் கனிந்துவிட்டது. எனவே, இது எங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்," என்றார் அவர்.
இருப்பினும், கட்டுமானச் செலவுகள் அதிகரித்து வருவதால் தற்போதைய நிலையில் அவ்வளவு பெரிய தொகையைக் கொடுத்து சொத்து வாங்க சொத்து மேம்பாட்டாளர்கள் தயங்குவர் என்று சொத்துச் சந்தை நிபுணர்கள் சிலர் கூறுகின்றனர்.
பீஷான் பணிமனையின்
சூரிய சக்தி ஆற்றல் அதிகரிப்பு
பீஷான் பணிமனையின் சூரிய சக்தி ஆற்றல் இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய எரிசக்தியை வழங்கும் நிறுவனமான EDPR Sunseap, எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் இடையிலான ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் அல்லாத மற்ற செயல்பாடுகளுக்குச் சூரிய சக்தி பயன்படுத்தப்படும் என்று எஸ்எம்ஆர்டி நேற்று கூறியது.
2016ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய பங்காளித்துவத்தின் இரண்டாம் கட்டக் கூட்டணியை இந்த ஒப்பந்த நீட்டிப்பு பிரதிபலிக்கிறது.
2016ஆம் ஆண்டில் பீஷான் பணிமனையின் கூரையில் 10,000 சதுர மீட்டர் அளவிலான சூரிய சக்தித் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டன.
2050ஆம் ஆண்டிற்குள் கரிம வெளிப்பாடு அறவே இல்லாத நிலையை எட்டும் இலக்கை நோக்கி இந்த முயற்சி செல்வதாக எஸ்எம்ஆர்டி தெரிவித்தது.
சீனாவின் மின்னிலக்கத் திட்டம்; சிங்கப்பூருக்கு வாய்ப்பு
சீனாவின் மின்னிலக்கத் திட்டங்களும் நீடித்த நிலைத்தன்மை திட்டங்களும் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும் என்று வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் கான் கிம் யோங் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த இரண்டு வகையான திட்டங்களில் சீனா தீவிரம் காட்டி வருவதாகவும் சிங்கப்பூருக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே இது ஒரு பொதுவான இலக்கு என்றும் அமைச்சர் கான் கூறினார்.
ஐந்தாவது சிங்கப்பூர்-சீனா வர்த்தக, முதலீட்டு கருத்தரங்கில் அமைச்சர் கான் பேசினார். இந்தக் கருத்தரங்கு தஞ்சோங் பகார் வட்டாரத்தில் உள்ள எஸ்பிஎஃப் நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த ஒருநாள் கருத்தரங்கிற்கு சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.