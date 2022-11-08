Home
ராமேசுவரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

ராமேசுவரம்: இலங்கை கடற்படை சிறைபிடித்துள்ள தமிழக மீனவர்கள் 15 பேரை விடுவிக்கக்கோரி ராமேசுவரம் பகுதி மீனவர்கள் காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடவும் அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். இலங்கை கடற்படை தொடர்ந்து அத்துமீறி தமிழக மீனவர்களைக் கைது செய்வதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும், மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

பொன்.மாணிக்கவேல் மீது புகார்:

சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் அருகே உள்ள பழவூர் கோவிலில் இருந்து கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு 13 ஐம்பொன் சிலைகள் திருடப்பட்டன. எனினும், மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவற்றில் ஆறு சிலைகள் மீட்கப்பட்டன. எனினும், மீட்கப்பட்ட சிலைகளை வெளிநாடுகளுக்கு கடத்த காவல்துறையினரே கடத்தல்காரர்களுக்கு உதவியதாக அச்சமயம் புகார் எழுந்தது. குறிப்பாக, தமிழக சிலைக்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ஐஜி பொன்.மாணிக்கவேல் மீது திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் காதர் பாஷா குற்றம்சாட்டினார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக அவர் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். பொன்.மாணிக்கவேலிடம் சிபிசிஐடி விசாரிக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தி இருந்தார். இந்நிலையில், பொன்.மாணிக்கவேலும் காதர் பாஷாவும் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம்சாட்டியதைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஆளுநரை திரும்பப் பெறும் விவகாரம்: அதிபரை சந்திக்க நேரம் கோரிய திமுக

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப் பெறும் விவகாரம் தொடர்பாக அதிபரை நேரில் சந்திக்க திமுக நேரம் ஒதுக்கக் கேட்டுள்ளதாக கனிமொழி எம்பி தெரிவித்துள்ளார். பாஜக ஆட்சி இல்லாத மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் ஆளும் தரப்புக்கு தொடர்ந்து பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தி வருவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். "அதிபரைச் சந்திக்க எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படும் என நம்புகிறோம். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளைக் கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக ஆளுநர்கள் பேசுகின்றனர். இது மாநில உரிமைகளை மீறுவதாகும். தற்போது தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் ஒன்றிணையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவு கிறது. இந்த நேரத்தில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தாவும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினும் சந்தித்துக்கொண்டதால் அது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது," என்று கனிமொழி மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

மூன்று பேரை கடித்துக் குதறிய கரடி

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒருவர் உட்பட மூன்று பேரை கரடி கடித்துக் குதறிய சம்பவம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடையம் அருகே உள்ள கருத்தலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த வைகுண்டமணி என்பவர் நேற்று முன்தினம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள சிவசைலத்தில் இருந்து தன் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென சாலையில் குறுக்கிட்ட கரடி ஒன்று அவரைத் தாக்கியது. அவரது அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டு அப்பகுதியில் இருந்த இரு ஆடவர்கள் கரடியை விரட்டியடிக்க முயன்றனர். ஆனால், அவர்களையும் கரடி தாக்கியது. எப்படியோ கரடியிடம் இருந்து தப்பிய மூவரும் வனத்துறையில் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, கரடியின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்த வனத்துறையினர், அதற்கு மயக்க ஊசி செலுத்திப் பிடித்தனர்.