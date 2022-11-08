டெல்லி: காற்றின் தரம் 'மிக மோசம்'
புதுடெல்லி: டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு 'மிக மோசம்' என்ற பிரிவில் 326 புள்ளிகளாக நேற்று காலை பதிவானது. தொடர்ந்து காற்றின் தரம் மேலும் மோசமடையக்கூடிய சூழல் உள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதேபோன்று, நொய்டாவில் 356 புள்ளிகளாகவும் குருகிராமில் 364 புள்ளிகளாகவும் காற்றின் தரக் குறியீடு 'மிக மோசம்' என்ற பிரிவிலேயே பதிவாகி உள்ளது.
டெல்லியில் கடந்த சில நாள்களாகவே காற்றின் தரம் மிக மோசமாக இருந்து வரும் நிலையில், வெளியே செல்வதில் மக்கள் சிரமத்தை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். சுவாச, பார்வைக் கோளாறுகளால் பாதிக்கப்படும் சூழல் அதிகரித்துள்ள நிலையில், மருத்துவமனைகளில் சேர்வோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
தொடங்கியது புஷ்கர் திருவிழா
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் புஷ்கர் திருவிழா கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. கோட்டைகள், அரண்மனைகள், கலாசாரம், விதவிதமான உணவு வகைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ராஜஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணிகளின் வருகையால் கணிசமான வருவாய் கிடைத்துவரும் நிலையில், அஜ்மீர் மாவட்டத்தில் உள்ள புஷ்கர் நகரம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும்விதமாக ஏராளமான மணற்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டக ரத சவாரி, காற்றாடித் திருவிழா, ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ராஜஸ்தான் அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
'புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்' விருது வழங்கிய அதிபர் திரௌபதி முர்மு
புதுடெல்லி: நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பாகப் பணியாற்றும் தாதிகளைத் தேர்வு செய்து அவர்களைக் கௌரவிக்கும் விதமாக மிக உயரிய விருதான 'புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்' விருதை மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் வழங்கி வருகிறது. 2021ம் ஆண்டுக்கான 'புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்' விருது வழங்கும் விழா நேற்று அதிபர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. தேர்வு செய்யப்பட்ட தாதிகளுக்கு அதிபர் திரௌபதி முர்மு இவ்விருதுகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.
ஓர் உயிரைப் பறித்த கொய்யாப்பழம்
லக்னோ: ஒரு தோட்டத்தில் இருந்த கொய்யாப்பழத்தை பறித்துச் சாப்பிட ஆசைப்பட்ட 25 வயது தலித் இளையரை அடித்துக்கொன்ற பீம்சென், பன்வாரி என்ற இரு தோட்ட உரிமையாளர்களைக் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், அலிகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மனேனா என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த தலித் இளைஞர் ஓம் பிரகாஷ் அதே பகுதியில் இருந்த தோட்டத்தில் கொய்யாப் பழம் பறிப்பதை பீம்சென், பன்வாரி பார்த்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, இவர்கள் இருவரும் கிராம மக்கள் சிலருடன் சேர்ந்து தாக்கியதில் ஓம் பிரகாஷ் உயிரிழந்தார்.