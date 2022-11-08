பேரணியைத் தொடரும் இம்ரான் கான்
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை படுகொலை செய்ய கடந்த வாரம் முயற்சி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தேர்தலை நடத்த வலியுறுத்தி தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்துக்குப் பேரணியைத் தொடர இந்த வாரம் தம்முடைய ஆதரவாளர்களுக்கு அவர் அழைப்பு விடுக்கவுள்ளார்.
நேற்று திரு கான் மெய்நிகர் வழியாக தம்முடைய ஆதரவாளர்களிடம் பேசவிருந்தார்.
கடந்த வியாழக்கிழமை திரு கான் சுடப்பட்ட பகுதியிலிருந்து அவர்களது பேரணி தொடரும் என்று பிடிஐ கட்சியைச் சேர்ந்த திரு ஃபவத் சௌத்ரி கூறினார்.
துப்பாக்கிக்குண்டு திரு கானின் காலில் பாய்ந்ததைத் தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து அவர் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார். லாகூரில் உள்ள தமது இல்லத்தில்
திரு கான் குணமடைந்து வருகிறார். இரு வாரங்கள் கழித்து, தம்முடைய ஆதரவாளர்கள் இஸ்லாமாபாத்தை நெருங்கியவுடன் திரு கான் பேரணியில் சேர்வார்.
ஆட்குறைப்புக்குத் திட்டமிடும் மெட்டா
நியூயார்க்: தன் ஊழியரணியைக் குறைக்கும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பட்டியலில் ஃபேஸ்புக்கின் பிரதான நிறுவனமான மெட்டாவும் சேரவுள்ளது. இந்த வாரம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்ய அது திட்டமிட்டுள்ளதாக வால் ஸ்திரீட் ஜர்னல் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது. நாளை புதன்கிழமை வாக்கில் இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் பற்றி அறிந்தவர்களை மேற்கோள்காட்டிய அந்த நாளிதழ், பணிநீக்க நடவடிக்கை ஆயிரக்கணக்கான மெட்டா ஊழியர்களைப் பாதிக்கக்கூடும் என்றது.
இந்த வாரத்திலிருந்து அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களை ரத்து செய்துகொள்ளும்படி மெட்டா நிறுவனம் அதன் ஊழியர்களிடம் கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2004ல் அந்நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவே ஆகப்பெரிய பணிநீக்கமாக இருக்க உள்ளது என்று தி நியூயார்க் டைம்ஸ் குறிப்பிட்டது.
மருந்து பாதிப்பு: இறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 195 ஆக உயர்வு
ஜகார்த்தா: மருந்தில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனத்தால் சிறுநீரகம் செயலிழந்து, இந்தோனீசியாவில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 195 ஆக உயர்ந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஐந்து வயதுக்குக்கீழ் உள்ளவர்கள். 'எத்திலின் கிளைகோல்', 'டைஎத்திலின் கிளைகோல்' எனப்படும் ரசாயனப் பொருள் அளவுக்கு அதிகமாக மருந்தில் கலக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் குணப்படுத்த சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து இந்தோனீசியா மருந்தை இறக்குமதி செய்கிறது.