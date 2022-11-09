Home
நடுக்கடலில் படகில் தத்தளித்தபடி இருந்த 303 இலங்கையர்கள் மீட்பு

வியட்னாமியக் கடற்பகுதியில் தத்தளித்த படகிலிருந்து ஜப்பானியக் கப்பலால் மீட்கப்படும் இலங்கையர்கள். படம்: வியட்னாம் கடல்துறைத் தேடல், மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு மையம் -

வியட்­னா­மிய கடற்­ப­கு­தி­யில் நீரில் மூழ்­கும் நிலை­யி­லி­ருந்த பட­கில் இருந்து முந்­நூற்­றுக்­கும் மேற்­பட்ட இலங்­கை­யர்­கள் பாது­காப்­பாக மீட்­கப்­பட்­ட­னர்.

நேற்று முன்­தி­னம் 7ஆம் தேதி அப்­ப­ட­கில் இருந்து உதவி கோரப்­பட்­ட­தாக சிங்­கப்­பூர் அதி­கா­ரி­களி­டம் இருந்து இலங்கை கடற்­படைக்­குத் தக­வல் கிடைத்­தது என்று இலங்­கைக் கடற்­படைப் பேச்­சா­ளர் இந்­திக்க டி சில்வா தெரி­வித்­த­தாக இலங்­கை­யின் 'நியூஸ்­வ­யர்' ஊட­கம் செய்தி வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

அப்­ப­ட­கில் இருப்­போ­ருக்கு உதவி வழங்க சிங்­கப்­பூர் அதி­கா­ரி­கள் இணங்­கி­ய­தா­க­வும் அவர் சொன்­னார்.

இலங்கை வெளி­யு­றவு அமைச்­சின் தலை­யீட்டை அடுத்து ஸ்பிராட்லி தீவை ஒட்­டிய கடற்­பகு­தி­யில் ஜப்­பா­னி­யக் கப்­ப­லால் அப்­ப­ட­கில் இருந்த 300க்கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் நேற்று மீட்­கப்­பட்­ட­தா­கக் கூறப்­பட்­டது.

அந்த மீன்­பி­டிப் படகு சேத­ம் அடைந்து, கட­லில் தத்­த­ளித்­த­படி இருந்­த­தாக வியட்­னா­மின் 'விஎன் எக்ஸ்­பி­ரஸ் இன்­டர்­நே­ஷ­னல்' செய்­தித்­தாள் தெரி­வித்­தது.

மியன்­மார் கொடி­யு­டன் கூடிய 'லேடி ஆர்3' என்ற அப்­ப­ட­கில் 264 ஆண்­கள், 19 பெண்­கள், 20 குழந்­தை­கள் என மொத்­தம் 303 இலங்­கை­யர்­கள் இருந்­த­னர் என்­றும் அவர்­கள் கனடா நோக்­கிச் சென்­று­கொண்­டி­ருந்­த­தா­கச் சந்­தே­கிக்­கப்­ப­டு­கிறது என்­றும் வியட்­னாம் கடல்­துறைத் தேடல், மீட்பு ஒருங்­கி­ணைப்பு மையத்­தின் பேச்­சா­ளர் கூறி­னார்.

அத­னைத் தொடர்ந்து, அப்­பகு­தி­யில் இருந்த 'ஹீலி­யோஸ் லீடர்' என்ற ஜப்­பா­னி­யக் கப்­ப­லைத் தொடர்­பு­கொண்டு, பட­கில் இருந்­த­வர்­களை மீட்க உத­வும்­படி கேட்­டுக்­கொண்­ட­தாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

இத­னி­டையே, மீட்­கப்­பட்ட இலங்­கை­யர்­கள் அனை­வ­ரும் வியட்­னா­மிற்கு அழைத்­துச் செல்­லப்­ப­டு­கின்­ற­னர் என்­றும் புலம்­பெ­யர்­த­லுக்­கான அனைத்­து­லக நிறு­வ­னத்­தி­டம் அவர்­கள் ஒப்­ப­டைக்­கப்­ப­டு­வர் என்­றும் இலங்கை வெளி­யு­றவு அமைச்­சர் அலி சப்ரி தெரி­வித்­துள்­ளார்.

அதன்­பின் அவர்­கள் அனை­வரை­யும் இலங்­கைக்­குத் திரும்பி அழைத்து வரு­வ­தன் தொடர்­பில் அர­சாங்க மட்­டத்­தி­லான நட­வடிக்­கை­க­ளைத் தொடங்­கி­விட்­ட­தா­க­வும் அவர் சொன்­னார்.