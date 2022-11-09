வியட்னாமிய கடற்பகுதியில் நீரில் மூழ்கும் நிலையிலிருந்த படகில் இருந்து முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர்.
நேற்று முன்தினம் 7ஆம் தேதி அப்படகில் இருந்து உதவி கோரப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து இலங்கை கடற்படைக்குத் தகவல் கிடைத்தது என்று இலங்கைக் கடற்படைப் பேச்சாளர் இந்திக்க டி சில்வா தெரிவித்ததாக இலங்கையின் 'நியூஸ்வயர்' ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அப்படகில் இருப்போருக்கு உதவி வழங்க சிங்கப்பூர் அதிகாரிகள் இணங்கியதாகவும் அவர் சொன்னார்.
இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சின் தலையீட்டை அடுத்து ஸ்பிராட்லி தீவை ஒட்டிய கடற்பகுதியில் ஜப்பானியக் கப்பலால் அப்படகில் இருந்த 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் நேற்று மீட்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
அந்த மீன்பிடிப் படகு சேதம் அடைந்து, கடலில் தத்தளித்தபடி இருந்ததாக வியட்னாமின் 'விஎன் எக்ஸ்பிரஸ் இன்டர்நேஷனல்' செய்தித்தாள் தெரிவித்தது.
மியன்மார் கொடியுடன் கூடிய 'லேடி ஆர்3' என்ற அப்படகில் 264 ஆண்கள், 19 பெண்கள், 20 குழந்தைகள் என மொத்தம் 303 இலங்கையர்கள் இருந்தனர் என்றும் அவர்கள் கனடா நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது என்றும் வியட்னாம் கடல்துறைத் தேடல், மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் பேச்சாளர் கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் இருந்த 'ஹீலியோஸ் லீடர்' என்ற ஜப்பானியக் கப்பலைத் தொடர்புகொண்டு, படகில் இருந்தவர்களை மீட்க உதவும்படி கேட்டுக்கொண்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, மீட்கப்பட்ட இலங்கையர்கள் அனைவரும் வியட்னாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர் என்றும் புலம்பெயர்தலுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்திடம் அவர்கள் ஒப்படைக்கப்படுவர் என்றும் இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்பின் அவர்கள் அனைவரையும் இலங்கைக்குத் திரும்பி அழைத்து வருவதன் தொடர்பில் அரசாங்க மட்டத்திலான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் சொன்னார்.