தலைமையாசிரியரைத் தொந்தரவு
செய்தவருக்கு சிறை, அபராதம்
பள்ளித் தலைமையாசிரியர், பெண் விரிவுரையாளர் ஆகியோருக்கு தொந்தரவு கொடுத்த முன்னாள் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு 10 நாள்கள் சிறைத் தண்டனையும், $2,500 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன.
47 வயதான அந்த ஆடவர் 2018க்கும் 2021க்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் வேலைபார்த்த பள்ளியின் தலைமையாசிரியருக்கு பெயர் குறிப்பிடப்படாத மின்னஞ்சல்கள், கடிதங்கள், குறுந்தகவல்கள் ஆகியவற்றை அனுப்பியதாகக் கூறப்பட்டது. அப்பள்ளியில் மாணவர் ஒருவர் மாண்டதைத் தொடர்ந்து அந்தச் சம்பவம் குறித்தும் அவர் தலைமையாசிரியரை மிரட்டியுள்ளார்.
தொந்தரவு கொடுத்ததாக தம்மீது சுமத்தப்பட்ட இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
தலைமையாசிரியரின் நிர்வாக முறை குறித்து குற்றவாளிக்கு அதிருப்தி இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது. தலைமையாசிரியருடன் இணைந்து வேலை பார்ப்பதிலும் ஆடவருக்கு பிரச்சினை இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
மகனின் இறப்பால்
சங்கத்தின் மீது வழக்கு
சிங்கப்பூர் விவாதச் சங்கத்தால் பாலியல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 31 வயது ஆடவர் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதால் அவரின் தந்தை விவாத சங்கத்தின் தவறான செயல்கள் தனது மகனின் மரணத்திற்குக் காரணம் என்று கூறி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
விவாத சங்கத்தில் முக்கிய உறுப்பினரான திரு லூகஸ் லி, தகாத நடத்தையின் அடிப்படையில் சங்கத்திலிருந்து நிரந்தரமாகத் தடைசெய்யப்பட்டதாக சங்கம் ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 2018 ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி அவர் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார்.
சங்கத்தின் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்க்க திரு லூகஸுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காததாலும் அவருக்கு மனநலப் பிரச்சினைகள் இருந்ததாகவும் அவரின் தந்தை கூறினார்.
திரு லூகஸ் லியின் தந்தை, திரு லாரன்ஸ் லி, 67, அவரது மகனுக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலுக்கும், தனக்கும் அவரது மனைவிக்கும் துக்கம் ஏற்பட்டதற்கும் சங்கத்தின் மீது வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார்.
காவல்துறையிடம் பொய்த் தகவல் கொடுத்தவருக்கு அபராதம்
காவல்துறையிடம் பொய்த் தகவல் கொடுத்த ஆடவர் ஒருவருக்கு $2,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019ல் ஜூரோங் வெஸ்டில் உள்ள காப்பிக்டை ஒன்றில் நடந்த கைகலப்பில் தனது உறவினரின் ஈடுபாடு குறித்து டான் ஹங் தெங் என்பவர் அதிகாரிகளிடம் பொய்யான தகவலை அளித்துள்ளார்.
2019ல் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி அன்று இருவருக்கு இடையே நடந்த சண்டையில் 51 வயது ஆடவர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டு மாண்டார். அவரைத் தாக்கியவர் டானின் உறவுக்காரர்.
காவல்துறை விசாரணையில், தனது உறவுக்காரர் மாண்டவரைத் தொட வில்லை என்று டான் கூறியுள்ளார். அதிகாரிகள் டான்னின் கைத்தொலைபேசியைச் சோதனையிட்டதில், கைகலப்பு சம்பவம் அதில் பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தது. அந்தக் காணொளியில் டானின் உறவுக்காரர் மாண்டவர் தாக்குவது பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தது.
காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பொய்த் தகவல் அளித்ததற்காக டான் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
'கட்டணம் கேட்டால் வெடிகுண்டு':
மருத்துவரை மிரட்டிய நோயாளி
பல் மருத்துவ சிகிச்சைகளை செய்த பின்னர் அதற்குரிய, $8,000க்கும் அதிகமான கட்டணம் செலுத்த மறுத்த மாது, 27, தம் மீது சுமத்தப்பட்ட இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளையும் ஒத்துக்கொண்டார். திங்கள் கிழமை அவருக்கு ஒன்பது மாதங்கள், ஆறு வாரங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அவர் 2021 டிசம்பர் 23ஆம் தேதி அன்று இரண்டு பல் மருத்துவர்களிடம் சிகிச்சை பெற்றார். கட்டணம் செலுத்தக் கூறியபோது, அந்த மருந்தகத்தை வெடிகுண்டால் தாக்கப்போவதாக மிரட்டியதுடன், 23,000 முறை அவர்களை தொந்தரவு செய்துள்ளார். இதன் தொடர்பில், இரு மருந்தங்களும் காவல்துறையை தொடர்புகொண்டன.