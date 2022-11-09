Home
தலை­மை­யா­சி­ரி­ய­ரைத் தொந்­த­ரவு

செய்­த­வ­ருக்கு சிறை, அப­ரா­தம்

பள்­ளித் தலை­மை­யா­சி­ரி­யர், பெண் விரி­வு­ரை­யா­ளர் ஆகி­யோ­ருக்கு தொந்­த­ரவு கொடுத்த முன்­னாள் ஆசி­ரி­யர் ஒரு­வ­ருக்கு 10 நாள்­கள் சிறைத் தண்­ட­னை­யும், $2,500 அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­பட்­டன.

47 வய­தான அந்த ஆட­வர் 2018க்கும் 2021க்கும் இடைப்­பட்ட கால­கட்­டத்­தில் தான் வேலை­பார்த்த பள்­ளி­யின் தலை­மை­யா­சி­ரி­ய­ருக்கு பெயர் குறிப்­பி­டப்­ப­டாத மின்­னஞ்­சல்­கள், கடி­தங்­கள், குறுந்­த­க­வல்­கள் ஆகி­ய­வற்றை அனுப்­பி­ய­தா­கக் கூறப்­பட்­டது. அப்­பள்­ளி­யில் மாண­வர் ஒரு­வர் மாண்­ட­தைத் தொடர்ந்து அந்­தச் சம்­ப­வம் குறித்­தும் அவர் தலை­மை­யா­சி­ரி­யரை மிரட்­டி­யுள்­ளார்.

தொந்­த­ரவு கொடுத்­த­தாக தம்­மீது சுமத்­தப்­பட்ட இரண்டு குற்­றச்­சாட்­டு­களை அவர் ஒப்­புக்­கொண்­டார்.

தலை­மை­யா­சி­ரி­ய­ரின் நிர்­வாக முறை குறித்து குற்­ற­வா­ளிக்கு அதி­ருப்தி இருந்­த­தா­கக் கூறப்­பட்­டது. தலை­மை­யா­சி­ரி­ய­ரு­டன் இணைந்து வேலை பார்ப்­ப­தி­லும் ஆட­வ­ருக்கு பிரச்­சினை இருந்­த­தா­கக் கூறப்­பட்­டது.

மக­னின் இறப்­பால்

சங்­கத்­தின் மீது வழக்கு

சிங்­கப்­பூர் விவா­தச் சங்­கத்­தால் பாலி­யல் குற்­றஞ்­சாட்­டப்­பட்ட 31 வயது ஆட­வர் உயிரை மாய்த்­துக்­கொண்­ட­தால் அவ­ரின் தந்தை விவாத சங்­கத்­தின் தவ­றான செயல்­கள் தனது மக­னின் மர­ணத்­திற்­குக் கார­ணம் என்று கூறி வழக்கு தொடர்ந்­துள்­ளார்.

விவாத சங்­கத்­தில் முக்­கிய உறுப்­பி­ன­ரான திரு லூகஸ் லி, தகாத நடத்­தை­யின் அடிப்­ப­டை­யில் சங்­கத்­தி­லி­ருந்து நிரந்­த­ர­மா­கத் தடை­செய்­யப்­பட்­ட­தாக சங்­கம் ஓர் அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­தது. அதைத் தொடர்ந்து, 2018 ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி அவர் தன் உயிரை மாய்த்­துக்­கொண்­டார்.

சங்­கத்­தின் குற்­றச்­சாட்­டு­களை எதிர்க்க திரு லூக­ஸுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்­கா­த­தா­லும் அவ­ருக்கு மன­ந­லப் பிரச்­சி­னை­கள் இருந்­த­தா­க­வும் அவ­ரின் தந்தை கூறி­னார்.

திரு லூகஸ் லியின் தந்தை, திரு லாரன்ஸ் லி, 67, அவ­ரது மக­னுக்கு ஏற்­பட்ட மன­உ­ளைச்­ச­லுக்­கும், தனக்­கும் அவ­ரது மனை­விக்­கும் துக்­கம் ஏற்­பட்­ட­தற்­கும் சங்­கத்­தின் மீது வழக்கை தொடர்ந்­துள்­ளார்.

காவல்­து­றை­யி­டம் பொய்த் தக­வல் கொடுத்­த­வ­ருக்கு அப­ரா­தம்

காவல்­து­றை­யி­டம் பொய்த் தக­வல் கொடுத்த ஆட­வர் ஒரு­வ­ருக்கு $2,500 அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. 2019ல் ஜூரோங் வெஸ்­டில் உள்ள காப்­பிக்டை ஒன்­றில் நடந்த கைக­லப்­பில் தனது உற­வி­ன­ரின் ஈடு­பாடு குறித்து டான் ஹங் தெங் என்­ப­வர் அதி­கா­ரி­க­ளி­டம் பொய்­யான தக­வலை அளித்­துள்­ளார்.

2019ல் ஏப்­ரல் 11ஆம் தேதி அன்று இரு­வ­ருக்கு இடையே நடந்த சண்­டை­யில் 51 வயது ஆட­வர் ஒரு­வர் தாக்­கப்­பட்டு மாண்­டார். அவ­ரைத் தாக்­கி­ய­வர் டானின் உற­வுக்­கா­ரர்.

காவல்­துறை விசா­ர­ணை­யில், தனது உற­வுக்­கா­ரர் மாண்­ட­வ­ரைத் தொட வில்லை என்று டான் கூறி­யுள்­ளார். அதி­கா­ரி­கள் டான்­னின் கைத்­தொ­லை­பே­சி­யைச் சோத­னை­யிட்­ட­தில், கைக­லப்பு சம்­ப­வம் அதில் பதி­வு­செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது. அந்­தக் காணொ­ளி­யில் டானின் உற­வுக்­கா­ரர் மாண்­ட­வர் தாக்­கு­வது பதி­வு­செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது.

காவல்­துறை அதி­கா­ரி­க­ளி­டம் பொய்த் தக­வல் அளித்­த­தற்­காக டான் குற்­ற­வாளி எனத் தீர்ப்­ப­ளிக்­கப்­பட்­டது.

'கட்டணம் கேட்டால் வெடிகுண்டு':

மருத்துவரை மிரட்டிய நோயாளி

பல் மருத்துவ சிகிச்­சை­களை செய்த பின்னர் அதற்குரிய, $8,000க்கும் அதி­க­மான கட்­ட­ணம் செலுத்த மறுத்த மாது, 27, தம் மீது சுமத்­தப்­பட்ட இரண்டு குற்­றச்­சாட்­டு­க­ளை­யும் ஒத்துக்கொண்டார். திங்­க­ள் கிழமை அவ­ருக்கு ஒன்­பது மாதங்­கள், ஆறு வாரங்­கள் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது. அவர் 2021 டிசம்­பர் 23ஆம் தேதி அன்று இரண்டு பல் மருத்­து­வர்­க­ளி­டம் சிகிச்சை பெற்­றார். கட்டணம் செலுத்தக் கூறியபோது, அந்த மருந்­த­கத்தை வெடி­குண்­டால் தாக்கப்போவதாக மிரட்­டி­ய­து­டன், 23,000 முறை அவர்­களை தொந்­த­ரவு செய்­துள்­ளார். இதன் தொடர்­பில், இரு மருந்­தங்களும் காவல்துறையை தொடர்புகொண்­ட­ன.