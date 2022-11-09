Home
செய்திக்கொத்து

கமல்: பிற மொழிகளைக் கற்றால்தான்

தமிழின் அருமை புரியும்

சென்னை: அனை­வ­ரும் பிற மொழி­க­ளை­யும் கற்­றுக்­கொள்ள வேண்­டும் என்­றும் அப்­போ­து­தான் மற்ற மொழி­க­ளு­டன் ஒப்­பிட்டு தமிழ் மொழி­யின் அரு­மையை புரிந்துகொள்ள முடி­யும் என்றும் மக்­கள் நீதி மய்­யம் கட்­சித் தலை­வர் கமல்­ஹா­சன் தெரி­வித்­துள்­ளார். சென்­னை­யில் நடை­பெற்ற நிகழ்ச்­சி­யில் பேசிய அவர், மக்­கள் நீதி மய்­யத்­தின் சார்­பில் விரை­வில் பத்­தி­ரிகை தொடங்­கப்­படும் என்­றார். "நான் முன்பே குறிப்­பிட்­ட­து­போல் இந்தி ஒழிக என்று கூற­வில்லை. தமிழ் வாழ்க என்­று­தான் சொல்­கி­றேன்," என்றார் கமல்ஹாசன்.

தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு சீராக உள்ளது என்கிறார் காவல்துறை தலைவர்

சேலம்: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீராக உள்ளதாக காவல்துறை தலைவர் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார். சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், சங்ககிரியில் வடமாநில கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற ரூ.46 லட்சத்தை சங்ககிரி பெண் காவல் ஆய்வாளர் தேவி, தனி ஆளாக மத்திய பிரதேசம் வரை சென்று மீட்டு வந்துள்ளதை பாராட்டுவதாகக் குறிப்பிட்டார். காவல்துறை முன்னாள் அதிகாரியான தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை காவல் துறை குறித்து கடுமையாக விமர்சிப்பது பற்றி எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு காவல்துறைத் தலைவர் பதிலளிப்பதை தவிர்த்தார்.

மூன்றடி உயர நடராஜர் சிலை மீட்பு

கோவை: சிலை திருட்டு கும்பலிடம் இருந்து மூன்று அடி உயர நடராஜர் உலோக சிலையை கோவை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக இருவர் கைதாகினர். தமிழகத்தில் இருந்து வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் கடத்திச் செல்லப்பட்ட அரிய, பழமை வாய்ந்த சிலைகளை வெளி மாநிலங்கள், நாடுகளில் இருந்து தமிழக காவல்துறை மீட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கோவையில் சிலை கடத்தல் கும்பலின் நடமாட்டம் குறித்து காவல்துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மாறுவேடத்தில் சென்று கண்காணித்தனர். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த காரை நிறுத்தி, சோதனையிட்டனர். அப்போது அந்த காரில் மூன்றடி உயரமுள்ள நடராஜர் சிலை இருப்பது தெரியவந்தது. காரில் வந்த இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசியதால், அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டனர்.

கைதான மீனவர்களில் சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ள சிறுவன்: மீட்க நடவடிக்கை

ராமேசுவரம்: இலங்கை கடற்படையினரால் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களில் 14 வயதுச் சிறுவனும் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அச்சிறுவனுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவித்ததை அடுத்து அச்சிறுவனை மீட்க இலங்கையில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.