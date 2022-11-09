காற்றின் தரம் மேம்பட்டது; பள்ளிகள் திறப்பு; வெயில் உச்சம்
புதுடெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் காற்றின் தரம் மேம்பட்டுள்ளதால் தொடக்கப்பள்ளிகளை இன்றுமுதல் திறக்க முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து டெல்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கோபால் ராய் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "நாளை (புதன்கிழமை) முதல் தொடக்கப்பள்ளிகள் திறக்கப்படும். அத்துடன், டெல்லியில் காற்றின் தரம் மேம்பட்டு வருவதால் 50% ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும்படி கூறிய உத்தரவும் ரத்து செய்யப்படுகிறது," என்று சொன்னார்.
இதனிடையே, 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டெல்லியில் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்சமாக 33.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகி உள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்க்கு ஆடைக் கட்டுப்பாடு
கவ்காத்தி: அசாம் மாநிலத்தின் தலைநகராக விளங்கும் திஸ்பூரில் உள்ள மாநிலச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அசாம் அரசு ஆடைக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ், டி சர்ட், லெக்கிங்ஸ் அணிவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆண்கள் இனி சட்டை, 'பேண்ட்' அணிய வேண்டும் என்றும் பெண்கள் புடவை அல்லது சுரிதார் அணியலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமை நீதிபதி ஓய்வு; மனநிறைவு
புதுடெல்லி: உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி யு.யு.லலித் நேற்றுடன் ஓய்வுபெற்ற நிலையில், தனது 37 ஆண்டுகால பணிக்காலம் மனநிறைவு தந்துள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த பிரிவு உபசாரக் கூட்டத்தில் பேசினார்.
தனது பொறுப்பை மூத்த நீதிபதியான டி.ஒய்.சந்திரசூட்டிடம் ஒப்படைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்வதாகக் கூறிய அவர், தன் பணிக்காலத்தில் தன்னால் இயன்றதை வழக்கறிஞர்களுக்குச் செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
அடுத்தடுத்து பெண் குழந்தைகள்
கோலார்: கர்நாடக மாநிலம், கோலார் மாவட்டம், ஷெட்டிஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயியான லோகேஷ், தன் மனைவி மஞ்சம்மாவுக்கு சீனிவாசப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் நான்காவதாகவும் பெண் குழந்தை பிறந்ததால் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். ஆண் குழந்தைக்கு ஆசைப்பட்டு நான்கு குழந்தைகளை அனாதை ஆக்கிய தந்தையை நினைத்து குடும்பமே கதறி அழுதது.
முக்கிய கோயில்களில் தரிசனம் ரத்து
திருப்பதி: சூரியன், பூமி, சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்கும்போது பூமியின் நிழல் நிலவின்மீது விழுவதால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. இந்தியாவில் நேற்று முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்ததை அடுத்து, திருப்பதி உள்ளிட்ட முக்கிய கோயில்களில் அனைத்து வித தரிசனங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன.