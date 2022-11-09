ரஷ்ய எண்ணெய் விலை உச்சவரம்பு: இந்தியா பலனடையக்கூடும்
வாஷிங்டன்: ரஷ்யாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் எண்ணெய் விலைக்கு உச்சவரம்பு விதிக்கப்படுவதை இந்தியா தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் என்று அமெரிக்கா நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது. அமெரிக்க நிதி அமைச்சர் ஜேனட் யெல்லன் அவ்வாறு சொன்னதாக ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.
திருவாட்டி யெல்லன், இந்த வாரம் இந்தியாவுக்கு அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.
இவ்வாண்டு பிப்ரவரி மாதம் 24ஆம் தேதியன்று உக்ரேன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தது. அதைத் தொடர்ந்து எண்ணெய் ஏற்றுமதியின் மூலம் ரஷ்யா லாபமடைவதைத் தவிர்க்க அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஜி7 கூட்டமைப்பு நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. ரஷ்ய எண்ணெய் பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது நின்று போகாத வகையில் அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
சிக்கியிருக்கும் பெருங்கப்பலை
மீண்டும் இயக்க பேச்சுவார்த்தை
ஜகார்த்தா: சிங்கப்பூருக்கு அருகே இருக்கும் இந்தோனீசியாவுக்குச் சொந்தமான பெருங்கப்பலை மீண்டும் இயக்குவது குறித்து இந்தோனீசிய அதிகாரிகள் அமெரிக்க அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அனைத்துலக அளவில் இயங்கும் எண்ணெய்க் கடத்தல் கும்பலோடு 'யங் யோங்' எனும் அந்தக் கப்பலுக்குத் தொடர்புள்ளதாக அமெரிக்க அரசாங்கம் கூறியிருந்தது. அதில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மில்லியன் பீப்பாய் எண்ணெய் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூருக்கு எரிவாயு வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியப் பாதையில் 'யங் யோங்' கப்பல் சிக்கியுள்ளது.
கணிசமாகக் குறைந்துள்ள
பிலிப்பீன்ஸ் வேலையின்மை விகிதம்
மணிலா: பிலிப்பீன்சில் கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்ப் பரவல் தொடங்கியதிலிருந்து இல்லாத அளவில் வேலையின்மை விகிதம் குறைவாகப் பதிவாகியுள்ளது. பிலிப்பீன்சின் உள்நாட்டுப் பொருளியல் முழுமையாகத் திறந்துவிடப்படும் வேளையில் நம்பிக்கை தரும் வகையில் இந்தப் புள்ளி விவரம் இடம்பெற்றுள்ளது.
தொடர்ந்து மூன்றாவது மாதமாக பிலிப்பீன்சின் வேலையின்மை விகிதம் குறைந்துள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வேலையின்மை விகிதம் ஐந்து விழுக்காடாகப் பதிவானது.
பிலிப்பீன்ஸ் பொருளியல் முழுமையாகத் திறந்துவிடப்பட்டதன் பலனை அண்மையில் நடத்தப்பட்ட கருத்தாய்வு முடிவுகள் காட்டுவதாக அந்நாட்டின் பொருளியல் திட்ட அமைச்சர் அர்செனியோ பாலிசாக்கான் கூறினார்.
கொவிட்-19 விதிமுறைகளுடன்
இயங்கவுள்ள ஹாங்காங்
ஹாங்காங்: கொவிட்-19 விதிமுறைகள் நடப்பில் இருந்தவாறு கூடுதல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த ஹாங்காங் திட்டமிடுகிறது. குறிப்பிட்ட திட்டங்களின்கீழ் பொருளியல், அனைத்துலக அம்சங்களைக் கொண்ட நடவடிக்கைகளைக் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் மேற்கொள்ளப்படலாம் என்று அந்நகரின் தலைவர் ஜான் லீ கூறியுள்ளார்.
அதனால் ஹாங்காங்கில் கிருமிப் பரவல் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படலாம் என்று நிலவிய நம்பிக்கையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்ப் பரவல் காலத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஹாங்காங் வந்த ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விசாக்களின் எண்ணிக்கை மூன்றில் இரு பங்கு குறைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹாங்காங்கில் கடுமையான எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள் நடப்பில் இருந்ததால் நிதி மையமாக விளங்கும் அதற்கும் உலகின் இதர பகுதிகளுக்கும் இடையே இருந்த தொடர்பு பெரிய அளவில் துண்டிக்கப்பட்டது.