அரசாங்கம் பொங்கல் பரிசாக ரொக்கம் வழங்குமெனத் தகவல்
சென்னை: தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு, குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குப் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பை அளிப்பது வழக்கம். இந்த ஆண்டு 2.15 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருள்கள் அடங்கிய பொங்கல் தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் குளறுபடி நடந்ததாகக் கடும் குறைகூறல்கள் எழுந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு பரிசுத் தொகுப்புக்குப் பதிலாக அனைத்து குடும்ப அட்டைதார்களுக்கும் 1,000 ரூபாய் பணம் வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விரைவில் முதல்வர் இதுகுறித்து அறிவிப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது.
நீலகிரியில் கடும் பனிமூட்டத்தால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாகக் கடும் பனிமூட்டம் நிலவுகிறது. குறிப்பாக குன்னூர், ஊட்டி, கோத்தகிரி பகுதிகளில் பகலில்கூட பனிமூட்டத்தால் வாகனமோட்டிகள் சாலையைத் தெளிவாகக் காண இயலவில்லை. கடுங்குளிரும் நிலவுவதால் மக்கள் அவதியுறுகின்றனர். அவ்வப்போது மழையும் பெய்வதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் நிபந்தனையுடன் விடுதலை
தங்கச்சிமடம்: ராமேசுவரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கைக் கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள்மீதான வழக்கை விசாரித்த இலங்கை ஊர்க்காவல்துறை நீதிமன்றம், கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. மீண்டும் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தால் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் தற்போது இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருச்செந்தூர் கோயிலில் கைத்தொலைபேசிக்குத் தடை
மதுரை: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் (படம்: தினத்தந்தி) கைத்தொலைபேசிப் பயன்பாட்டுக்குத் தடை விதிக்கக் கோரி அர்ச்சகர் சீதாராமன் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் பக்தர்கள், அர்ச்சகர்கள் யாரும் இக்கோயிலுக்குள் கைத்தொலைபேசி பயன்படுத்தக்கூடாது எனத் தடை விதித்துள்ளனர். தடையை மீறுவோரின் கைத்தொலைபேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். தடையை உடனடியாக அமல்படுத்த இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஏலம் விடப்பட்ட காரில் மண்டை ஓடு
மரக்காணம்: விழுப்புரம் மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவினர் நடத்திய சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 24 கார்களும் 4 இருசக்கர வாகனங்களும் மரக்காணம் காவல் நிலைய வளாகத்தில் நேற்று ஏலம் விடப்பட்டன. அப்போது ஏலம் விடப்பட்ட ஒரு காரில் இருந்த பிளாஸ்டிக் வாளியினுள் மண்டை ஓடு கண்டெடுக்கப்பட்டதையடுத்து அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மரக்காணம் காவல்துறையினர் மண்டை ஓட்டை ஆய்வுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அதுகுறித்த விசாரணை தொடர்கிறது.