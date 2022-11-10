மத்திய அரசு: எட்டு ஆண்டுகளில் நக்சல் தீவிரவாதம் 55% குறைந்துள்ளது
புதுடெல்லி: கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நாடு முழு வதும் நக்சல் தீவிரவாதம் 55 விழுக்காடு அளவுக்கு குறைந்துள்ள தாக மத்திய உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அந்த அமைச்சு வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கையில், தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நக்சல் தீவிரவாதிகளின் ஆதிக்கம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு நக்சல் தீவிரவாதிகள் 1,136 தாக்குதல்களை நடத்தினர் என்றும் 2021-22ஆம் ஆண்டில் அந்த எண்ணிக்கை 509 ஆக குறைந்துள்ளது என்றும் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நக்சல் தாக்குதலால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு 63% குறைந்திருக்கிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தம்மை பயங்கரவாதியாக சித்திரிக்க முயற்சி: பாஜக மீது கெஜ்ரிவால் புகார்
புதுடெல்லி: தம்மை பயங்கரவாதியாகவும் ஊழல்வாதியாகவும் சித்திரிக்க முயற்சி நடப்பதாக டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் தூண்டுதலின் பேரில் தம்மிடம் புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்தியதாகக் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். "என்னை ஏன் இதுவரை கைது செய்யவில்லை. நான் மக்கள் மனதுக்கு நெருக்கமானவன். அதுதான் பாஜக தலைமைக்குப் பிரச்சினையாக உள்ளது," என்று முதல்வர் கெஜ்ரிவால் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கிடையே ஆம் ஆத்மி கட்சி மீது தாம் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் பொய் என்பது உறுதியானால் தம்மை தூக்கிலிடலாம் என அரசியல் தரகர் சுகேஷ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார். அண்மையில் டெல்லி ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் அம்மாநிலத்தில் உள்ள ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்திருந்தார் சுகேஷ்.
சிறந்த கல்வி அமைப்புகள்: அண்ணா பல்கலை, சென்னை ஐஐடிக்கு இடம்
புதுடெல்லி: ஆசியாவில் உள்ள ஆகச்சிறந்த இருநூறு பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. அனைத்துலகத் தரவரிசை ஆய்வு அமைப்புகளில் ஒன்றான கியூ.எஸ். (குவாக்குவாரெல்லி சைமண்ட்ஸ்) 2023ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், இந்தியாவில் உள்ள 19 பல்கலைக்கழகங்கள் இடம் பெற்று உள்ளன. மும்பை ஐஐடி மீண்டும் நாற்பதாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், டெல்லி ஐஐடி 46ஆவது இடத்திலும் பெங்களூரு ஐஐஎஸ்சி 52ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. சென்னை ஐஐடிக்கு 53ஆவது இடம் கிடைத்துள்ளது. இவை தவிர, வேலூர் விஐடி பல்கலைக்கழகம் 173ஆவது இடத்திலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 185ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
உடற்பயிற்சிக் கருவிக்குள் தங்கம்
பெங்களூரு: துபாயில் இருந்து பெங்களூருக்கு உடற்பயிற்சி கருவிக்குள் மறைத்து வைத்து கடத்தி வரப்பட்ட தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் உள்ள பார்சல் பிரிவுக்கு வந்த அனைத்து உறைகளையும் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர். அப்போது 'டிரெட்மில்' உடற்பயிற்சிக் கருவியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.2.45 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் சிக்கியது.