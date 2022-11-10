தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
ஆஸ்திரேலியருக்கு 129 ஆண்டுச் சிறைவிதிப்பு

மணிலா: குழந்­தைப் பாலி­யல் துன்­பு­றுத்­த­லில் தொடர்­பு­டைய ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர் ஒரு­வ­ருக்­கு பிலிப்­பீன்­சில் 129 ஆண்­டுச் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

பீட்­டர் ஜெரார்ட் ஸ்கல்லி என்ற ஆட­வர் 18 மாதக் குழந்­தை­யை­யும் விட்­டு­வைக்­க­வில்லை எனக் கூறப்­பட்­டது.

"பாலி­யல் துன்புறுத்ததிலும் ஆட்கடத்தலிலும் ஈடுபடுவோருக்கு இந்­தத் தீர்ப்பு பெரும் எச்­ச­ரிக்­கை­யாக விளங்­கும் என நம்­பு­கி­றேன்," என்று கக­யன் டி ஓரோ நகர நீதி­மன்­றத்­தின் அரசுத் தரப்பு வழக்­கறி­ஞர் மெர்­லின் பரோலா உய் தெரி­வித்­தார்.

தண்­டிக்­கப்­பட்ட பீட்­டர் ஏற்­கெனவே பாலி­யல் வன்­கொ­டுமை, சிறு­மி­யர் கடத்­தல் தொடர்­பான வழக்­கில் குற்­றம் மெய்ப்­பிக்­கப்­பட்டு, வாழ்­நாள் சிறை­வா­சம் அனு­ப­வித்து வரு­கி­றார்.

பீட்­டர், அவ­ரின் காதலி, மேலும் இரு கூட்­டா­ளி­கள்­மீது ஆட்­க­டத்­தல், குழந்தை ஆபா­சப்­ப­டம், குழந்­தைத் துன்­பு­றுத்­தல், பாலி­யல் வன்­கொ­டுமை உள்­ளிட்ட 60 குற்­றச்­சாட்­டு­கள் சுமத்­தப்­பட்­டன.

இவ்­வ­ழக்­கில் இம்­மா­தம் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்­கப்­பட்­டது. பீட்­ட­ரின் காதலி லவ்லி மர்­க­லோ­விற்கு 126 ஆண்­டு­களும் மற்ற இரு­வருக்­கும் கிட்­டத்­தட்ட ஒன்­பது ஆண்டு­களும் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.