டி20: இறுதிச்சுற்றை உறுதிசெய்த பாகிஸ்தான்

டி20 உலகக் கிண்ண அரையிறுதிப் போட்டியைக் காண சிட்னி அரங்கில் நேற்று நேரில் திரண்டிருந்த பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள், தங்களது அணி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றுவிட்டதால் அடைந்த பூரிப்பையும் அணித்தலைவர் பாபர் ஆசம் மீண்டும் ஓட்டம் குவிக்கத் தொடங்கி விட்ட மகிழ்ச்சியையும் இப்படிப் பதாகைகளில் வெளிப்படுத்தினர். படம்: ஏஎஃப்பி -

சிட்னி: பர­ப­ரப்­பாக இருக்­கும் என எதிர்­பார்க்­கப்­பட்ட டி20 உல­கக் கிண்ண கிரிக்­கெட் தொட­ரின் முத­லா­வது அரை­யி­று­திப் போட்­டி­யில் பாகிஸ்­தான் அணி எளி­தாக நியூசி­லாந்து அணி­யைத் தோற்­க­டித்­தது.

டி20 உல­கக் கிண்ண இறு­திப் போட்­டிக்கு பாகிஸ்­தான் முன்­னேறி இருப்­பது இது மூன்­றாம் முறை.

அரை­யி­று­தி­யில் முத­லில் பந்­து அடித்த நியூ­சி­லாந்து முதல் ஓவ­ரி­லேயே விக்­கெட்டை இழந்­தது. 50 ஓட்­டங்­க­ளுக்­குள் மூன்று விக்­கெட்டு­களை இழந்­த­போ­தும் மேலும் விக்­கெட் சரி­யா­மல் அவ்­வணி தடுத்­தது. ஆனா­லும், அதன் ஓட்ட விகி­தம் சொல்­லிக்கொள்­ளும்­படி உய­ர­வில்லை.

இரு­பது ஓவர் முடி­வில் அந்த அணி நான்கு விக்­கெட் இழப்­பிற்கு 152 ஓட்­டங்­களை எடுத்­தது.

இலக்கை விரட்­டிய பாகிஸ்­தான் அணிக்கு அரு­மை­யான தொடக்­கம் தந்­தது முகம்­மது ரிஸ்­வான்-பாபர் ஆசம் இணை. இதற்­கு­முன் ஐந்து போட்­டி­க­ளி­லும் சேர்த்து 39 ஓட்­டங்­களே எடுத்­தி­ருந்த பாகிஸ்­தான் அணித்­த­லை­வர் பாபர் ஆசம், இம்­முறை அரை­ச­தம் விளா­சி­னார். அவர் 53 ஓட்­டங்­களை எடுத்­தார்.

ரிஸ்­வான் 57 ஓட்­டங்­க­ளை­யும் முகம்­மது ஹாரிஸ் 30 ஓட்­டங்­களை­யும் விளாச, ஐந்து பந்­து­கள் எஞ்சி இருந்த நிலை­யில் மூன்று விக்­கெட்­டு­களை மட்­டும் இழந்து, வெற்­றியை உறு­தி­செய்­தது பாகிஸ்­தான்.

கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு, முதல் முறை­யாக நடந்த டி20 உல­கக் கிண்­ணத் தொட­ரில் இந்­தி­யா­விடம் இறு­திப்­போட்­டி­யில் தோற்ற அந்த அணி, 2009ல் இலங்­கையை வீழ்த்தி கிண்­ணம் வென்றது.