சிட்னி: பரபரப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட டி20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரின் முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி எளிதாக நியூசிலாந்து அணியைத் தோற்கடித்தது.
டி20 உலகக் கிண்ண இறுதிப் போட்டிக்கு பாகிஸ்தான் முன்னேறி இருப்பது இது மூன்றாம் முறை.
அரையிறுதியில் முதலில் பந்து அடித்த நியூசிலாந்து முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட்டை இழந்தது. 50 ஓட்டங்களுக்குள் மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்தபோதும் மேலும் விக்கெட் சரியாமல் அவ்வணி தடுத்தது. ஆனாலும், அதன் ஓட்ட விகிதம் சொல்லிக்கொள்ளும்படி உயரவில்லை.
இருபது ஓவர் முடிவில் அந்த அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு 152 ஓட்டங்களை எடுத்தது.
இலக்கை விரட்டிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு அருமையான தொடக்கம் தந்தது முகம்மது ரிஸ்வான்-பாபர் ஆசம் இணை. இதற்குமுன் ஐந்து போட்டிகளிலும் சேர்த்து 39 ஓட்டங்களே எடுத்திருந்த பாகிஸ்தான் அணித்தலைவர் பாபர் ஆசம், இம்முறை அரைசதம் விளாசினார். அவர் 53 ஓட்டங்களை எடுத்தார்.
ரிஸ்வான் 57 ஓட்டங்களையும் முகம்மது ஹாரிஸ் 30 ஓட்டங்களையும் விளாச, ஐந்து பந்துகள் எஞ்சி இருந்த நிலையில் மூன்று விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து, வெற்றியை உறுதிசெய்தது பாகிஸ்தான்.
கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு, முதல் முறையாக நடந்த டி20 உலகக் கிண்ணத் தொடரில் இந்தியாவிடம் இறுதிப்போட்டியில் தோற்ற அந்த அணி, 2009ல் இலங்கையை வீழ்த்தி கிண்ணம் வென்றது.