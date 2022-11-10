தமிழ்த் திரையில் ஒரு படம் வெற்றி பெற்றால் உடனே அந்தப் படத்தில் நடித்த முன்னணி கலைஞர்கள் தங்களின் சம்பளத்தை உயர்த்திவிடுகின்றனர். அந்தவகையில் தற்பொழுது இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும் தன்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார். இவர் தனது திரைப்பயணத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்தே முன்னணி நடிகர்களுக்கு இசை அமைத்து வருகிறார். தற்பொழுது ஜூனியர் என்டிஆர் 30, 'ஜவான்', 'இந்தியன் 2', ரஜினியின் 'ஜெயிலர்', மலையாளப் படம் ஒன்று என பல படங்களைக் கையில் வைத்திருக்கிறார். அதனால் அவருக்கான வரவேற்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணமே இருக்கிறது. இப்படி இருக்கின்ற நிலையில் அனிருத் தனது சம்பளத்தை அதிரடியாக முன்னணி கலைஞர்கள் நடிக்கும் படங்களுக்கு ரூ.10 கோடியும் சிறிய படங்கள் என்றால் குறைத்தும் வாங்கி வருகிறார். இது தயாரிப்பாளர்களை கவலையில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தான் இயக்க உள்ள 'லால் சலாம்' என்ற படத்தில் முதலில் நடிகர் அதர்வாவை நடிக்க கேட்டிருக்கிறார். ஆனால், அதர்வா அதிக சம்பளம் கேட்டதால் அவருக்குப் பதில் நடிகர் விஷ்ணு விஷாலை ஒப்பந்தம் செய்து இருக்கிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இதில் அவர் ஆச்சரியப்படும் விதமாக இருபது நிமிடங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் சிறப்பு வேடத்தில் இந்தப் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் என்ற செய்தியை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதிர்ஷ்டம் அடித்ததாக விஷ்ணு விஷாலும் தப்பு செய்துவிட்டோமே என்ற கவலையில் அதர்வாவும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
நடிகர் விஜய்யின் நடனத்தில் 'வாரிசு' படத்தின் 'ரஞ்சிதமே' பாடல் ஒன்று அண்மையில் வெளியானது. இந்தப் பாடலின் இசை சில திரைப்படங்களின் பாடல்களின் இசையை ஒன்று சேர்த்து எடுத்து இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகிறது. சிற்பி இசையமைப்பில், ஜி சேகரன் இயக்கத்தில் ராம்கி, வினிதா நடித்த 'உளவாளி' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற 'மொச்ச கொட்ட பல்லழகி' என்ற பாடலையும் தெலுங்கில் தமன் இசையமைக்க, ரவி தேஜா, ஷ்ருதிஹாசன் நடனமாடிய 'கிராக்' படத்தில் இடம் பெற்ற 'மாஸ் பிரியாணி' பாடலில் உள்ள இடையிசை, தமன் இசையமைத்த மற்றொரு தெலுங்குப் படமான 'அகாண்டா' படத்தில் பாலகிருஷ்ணா, பிரக்யா ஜெய்ஸ்வால் நடனமாடிய 'ஜெய் பாலய்யா' பாடலின் இடையிசை ஆகியவற்றோடு யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் இசையில் கார்த்தி நடித்து வெளிவந்த 'பருத்தி வீரன்' படத்தில் இடம்பெற்ற 'ஊரோரம் புளிய மரம்' பாடலில் வரும் இடையிசை, சிம்பு நடித்த யுவனின் மற்றொரு படமான 'சிலம்பாட்டம்' படத்தில் வரும் 'நலம்தானா' பாடலில் வரும் இடையிசை என சில பாடல்களைக் கலந்து காப்பியடித்துதான் 'ரஞ்சிதமே' பாடலை தமன் உருவாக்கியுள்ளார் என்று ஆதாரங்களுடன் பல காணொளிகளை ரசிகர்கள் வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு கேலி செய்து வருகின்றனர். இந்த செய்தி நடிகர் விஜய்யின் காதில் விழுந்து இருப்பதால் அவர் கோபத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.