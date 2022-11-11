50% விசைத்தறிகளில் உற்பத்தி நிறுத்தம்; நெசவாளர்கள் வேதனை
ஈரோடு: ஈரோட்டில் 50 விழுக்காடு விசைத்தறிகளில் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நெசவாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
தீபாவளிக்குப் பிறகு ரயான் துணிக்கு வட மாநிலங்களில் இருந்து சரியான 'ஆர்டர்' கிடைக்கவில்லை என வருத்தப்பட்டுள்ள நெசவாளர்கள், இதன்மூலம் 50,000 ஊழியர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர். அரசின் இலவச வேட்டி, சேலை திட்டத்திற்கான உற்பத்தி மட்டும் தங்களுக்கு கைகொடுக்கிறது எனவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
கலப்படம் செய்தால் கடும் நடவடிக்கை
சேலம்: சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் கலந்துகொண்டு ஜவ்வரிசி உற்பத்தியாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அப்போது, "ஜவ்வரிசியில் கலப்படம் செய்வதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் கலப்படம் செய்வது அனைத்தும் எங்களுக்குத் தெரியும், இனிமேல் பாரபட்சம் இன்றி அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.
"வட மாநிலங்களில் ஜவ்வரிசியைத்தான் உணவாக உட்கொள்கிறார்கள். எனவே, தரமான ஜவ்வரிசியை உற்பத்தி செய்யவேண்டும். சாப்பிடும் பொருளில் நச்சு கலப்பதை நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டும்," என எச்சரித்தார்.
இறந்தும் வாழவைக்கும் இளைஞர்
திருவாரூர்: திருவாரூர் அருகே சாலை விபத்தில் ஐயப்பன், 35, என்பவர் உயிரிழந்தார். அவரின் உடல் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய அவரது குடும்பத்தினர் சம்மதம் தெரிவித்ததை அடுத்து, ஐயப்பனின் இதயம், நுரையீரல் உள்ளிட்ட உறுப்புகளை அறுவை சிகிச்சை மூலம் மருத்துவர்கள் அகற்றினர். இந்த உறுப்புகள் சென்னை அருகம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவமனைக்கு 4 மணி நேரத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த வடமாநில இளைஞருக்குப் பொருத்தப்பட்டன.
மூன்று கிலோ தங்கம் பறிமுதல்
ஆலந்தூர்: சென்னை மீனம்பாக்கம் பன்னாட்டு விமான நிலையத்துக்கு மஸ்கட்டில் இருந்து சந்தேகப்படும் வகையில் வந்த விமானப் பயணிகள் இருவரை நிறுத்தி சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்தபோது, அவர்களது பெட்டிக்குள் ரகசியப் பைகளை இணைத்து அதில் தங்கத்தை கம்பிபோல் மாற்றி மறைத்துவைத்து கடத்தி வந்த ரூ.1 கோடி 33 லட்சம் மதிப்புள்ள 3 கிலோ தங்கத்தை சுங்க இலாகா அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.