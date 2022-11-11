தெலுங்கானா அமைச்சரின் வீடு, அலுவலகங்களில் அதிரடிச் சோதனை
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கங்குல கமலாகரின் வீடு, அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். கரீம் நகரில் உள்ள அமைச்சரின் வீடு பூட்டி இருந்ததால், அதிகாரிகள் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்தனர். அமைச்சர் கங்குல கமலாகர் கிரானைட் வியாபாரிகளுக்கு சட்டவிரோதமாக குவாரி உரிமங்களை வழங்கியதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் ஒரே சமயத்தில் இருபது இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.
கிராம மக்கள் தயாரித்த சாராயம்: குடித்து மயங்கிய யானைக்கூட்டம்
புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலம், கியோன்ஜர் மாவட்டத்தில் கிராம மக்கள் தயாரித்த சாராயத்தை குடித்த யானைகள் கடும் போதைக்கு ஆட்பட்டு பல மணி நேரம் தூங்கின. அக்கிராம மக்கள் இலுப்பைப் பூக்களை ஊறவைத்து சாராயம் தயாரிப்பது வழக்கம். நேற்று முன்தினம் பல லிட்டர் சாராயத்தை தயாரித்து பெரிய பானைகளில் வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில் அவ்வழியே சென்ற யானைக் கூட்டம் அந்தப் பானைகளைப் பார்த்துவிட்டது. தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர் எனக் கருதி அக்கூட்டத்தில் இருந்த 24 யானைகள் அந்தச் சாராயத்தைப் பருகின. இதையடுத்து அவை அங்கேயே படுத்து உறங்கின. பின்னர் அங்கு வந்த கிராம மக்கள் பெரிய மேளங்களை அடித்து யானைகளை எழுப்பினர். அதன் பின்னர் யானைக் கூட்டம் கிளம்பிச் சென்றது.
மகாராஷ்டிராவில் ராகுலுக்கு வரவேற்பு
மும்பை: குமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இப்போது மகாராஷ்டிராவில் முகாமிட்டுள்ளார். அம்மாநிலத்தில் அவருக்கு வழிநெடுகிலும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருவதாகவும் வழியில் தென்படும் பல்வேறு தரப்பட்ட பொதுமக்களிடம் ராகுல், குறைகளைக் கேட்டறிந்து வருவதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ள னர். "ராகுல் நடைப்பயணம் தொடங்கி 63 நாள்கள் ஆகின்றன. மகாராஷ்டிராவில் அவர் வரும் 20ஆம் தேதி வரை பயணம் மேற்கொள்வார். பொதுமக்களுடன் அவர் உரையாடுவது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்தப் பயணத்தால் காங்கிரஸ் எழுச்சி பெறும்," என்று முன்னாள் முதல்வர் அசோக் சவான் தெரிவித்துள்ளார்.