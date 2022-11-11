கட்டுப்படியாகக்கூடிய விலையில் உள்ளம் கவரும் இல்லப் புதுப்பிப்புப் பணிகளை 2014ல் இருந்து வழங்கி வருகிறது 'எம்எஸ்ஆர்' உள்அலங்கார வடிவமைப்பு நிறுவனம்.
குறைந்த விலையில் அதேநேரம் குறையாத தரத்தில், தனித்துவமான வடிவில், புதுப்பிப்புப் பணிகளை இது மேற்கொள்கிறது.
முழு வீட்டையும் புதுப்பிப்பது, சமையலறைக்கு மட்டுமான புதுப்பிப்பு, கழிவறைக்கான புதுப்பிப்பு போன்ற சேவைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் இதனை நாடலாம்.
தரம் குறையாது என்ற உத்தரவாதம் தருவதைப்போலவே, புதுப்பிக்கப்பட்ட வீடுகள் கண்ணைக் கவரும் வகையிலும் ஆடம்பர அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்ற உறுதியையும் அளிக்கிறது 'எம்எஸ்ஆர்' நிறுவனம்.
அண்மையில், அதிகமாக 'பிடிஓ' எனப்படும் தேவைக்கேற்ப கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு புதுப்பிப்புச் சேவைகளை வழங்கிவரும் இந்நிறுவனம், தனியார் வீடுகள், வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகள், தரை வீடுகள் என்று அனைத்து வகையான வீடுகளுக்கும் சேவைகளை வழங்குகிறது.
எளிமையான தோற்றம் முதல் ஆடம்பரமான தோற்றம் வரை எந்த வகையான வடிவமைப்பையும் தங்கள் சேவையில் வழங்க முடியும் என்கின்றனர் நிறுவனத்தார்.
வாடிக்கையாளர்களின் மனநிறைவுக்கு முன்னுரிமை தந்து இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். அதேநேரத்தில், குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் தங்கள் பணிகளைமுடித்துத் தருவதிலும் 'எம்எஸ்ஆர்' நிறுவனம் முனைப்புடன் செயல்படுகிறது.
சிறந்த சேவை வழங்கி வருகிறது என்பதற்குச் சான்றாக பல அங்கீகாரங்களை இந்நிறுவனம் பெற்றிருக்கிறது.
2019-2020 காலகட்டத்தில், சிறந்த உள்அலங்கார வடிவமைப்பு நிறுவனம் என்ற விருதைப் பெற்றதோடு 2021-2022க்கான வளர்ந்து வரும் சிறந்த நிறுவனங்கள் பட்டியலிலும் இது இடம் பெற்றிருக்கிறது.
'பிஸ்சேஃப்' அங்கீகாரத்தில் மூன்றாம் நிலையைப் பெற்றிருக்கிறது இவர்களது சேவை.
'ஆர்சிஎம்ஏ' எனும் புதுப்பிப்பாளர்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள், பொருள் விநியோகம் செய்பவர்கள் சங்கத்திலும் இது உறுப்பியம் பெற்றுள்ளது.
'கேஸ் டிரஸ்ட்', 'பிசினஸ் டிரஸ்ட்' ஆகிய அங்கீகாரங்களையும் இந்நிறுவனம் பெற்றிருக்கிறது.
"வாடிக்கையாளர்களுக்கு தொடர்ந்து சிறப்பான சேவையை வழங்குவதில், எங்கள் குழு முழுமையாகக் கவனம் செலுத்தும்.
"கட்டுப்படியாகக்கூடிய விலையில், வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப தரமான வீடுகளை வடிவமைப்பதிலும் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவோம்," என்று உறுதி அளிக்கிறார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் முகமது சாயிரான் பின் ரோஹாஜட்.
சிங்கப்பூர் மலாய் வர்த்தக, தொழில் சபை, மெண்டாக்கி ஆகிய அமைப்புகளின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான இவர், "நம்பிக்கை எங்களுக்கு முக்கியம். வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள்மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையைத் தளரவிடாமல் கட்டிக்காப்பதற்கு நாங்கள் எப்போதுமே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம்," என்கிறார்.
அதற்குத் தகுந்தவாறு, எந்த விதமான கூடுதல் கட்டணங்களும் இல்லாமல் சொன்ன விலைக்குச் சேவைகளை வழங்கி வாடிக்கையாளர்களை மகிழ்விக்கிறது 'எம்எஸ்ஆர்' நிறுவனம்.
இவர்களது புதுப்பிப்புச் சேவை, தச்சு வேலை, கட்டுமானம், சுவருக்கு வெள்ளையடித்தல் அல்லது வண்ணம் பூசுதல், குழாய்களைப் பழுதுபார்த்தல், சாளரக் கம்பிகள், கதவுகள் போன்றவற்றை மாற்றுதல் எனப் பலதரப்பட்ட சேவைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
புதுப்பிப்புப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, வீட்டை நன்கு சுத்தம் செய்தும் தருகிறார்கள்.
'பிடிஓ' வீடுகளுக்கான புதுப்பிப்புத் திட்டத்தின்படி மூவறை வீடுகளுக்கு 9,500 வெள்ளியில் தொடங்கும் நிறுவனத்தின் சேவையைப் பெறலாம்.
நான்கறை வீடுகளுக்கு 10,000 வெள்ளியும் 5 அறைகள் கொண்ட வீடுகளுக்கு 10,500 வெள்ளியும் வசூலிக்கிறது நிறுவனம்.
கட்டுப்படியான விலையில் இருக்கும் இந்தச் சேவைகள் புதிதாகத் திருமணம் செய்தவர்களை அதிகம் ஈர்க்கக் கூடியன. கூடுதல் விலைக்கு மற்ற சேவைகளையும் அவரவர் விருப்பத்திற்கும் கையிருப்புக்கும் ஏற்ப பெறலாம்.