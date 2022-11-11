தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
உள்ளம் கவரும் உள்அலங்காரச் சேவைகள்

கட்­டுப்­ப­டி­யா­கக்­கூ­டிய விலை­யில் உள்­ளம் கவ­ரும் இல்­லப் புதுப்­பிப்­புப் பணி­களை 2014ல் இருந்து வழங்கி வரு­கிறது 'எம்­எஸ்­ஆர்' உள்­அ­லங்­கார வடி­வ­மைப்பு நிறு­வ­னம்.

குறைந்த விலையில் அதேநேரம் குறையாத தரத்தில், தனித்­து­வ­மான வடிவில், புதுப்பிப்புப் பணிகளை இது மேற்கொள்கிறது.

முழு வீட்டையும் புதுப்பிப்பது, சமை­ய­லறைக்கு மட்டுமான புதுப்பிப்பு, கழிவறைக்கான புதுப்­பிப்பு போன்ற சேவை­களுக்கு வாடிக்கையாளர் இதனை நாடலாம்.

தரம் குறை­யாது என்ற உத்தரவாதம் தருவதைப்போலவே, புதுப்­பிக்­கப்­பட்ட வீடு­கள் கண்ணைக் கவரும் வகையிலும் ஆடம்­ப­ர­ அம்­சங்களைக் கொண்­டி­ருக்­கும் என்ற உறு­தியையும் அளிக்­கிறது 'எம்­எஸ்­ஆர்' நிறு­வ­னம்.

அண்­மை­யில், அதி­க­மாக 'பிடிஓ' எனப்­படும் தேவைக்­கேற்ப கட்­டப்­படும் வீடு­க­ளுக்கு புதுப்­பிப்­புச் சேவை­களை வழங்கிவரும் இந்­நிறு­வ­னம், தனி­யார் வீடு­கள், வீட­மைப்பு வளர்­ச்சிக் கழக வீடு­கள், தரை வீடு­கள் என்று அனைத்து வகை­யான வீடு­க­ளுக்­கும் சேவை­களை வழங்­கு­கிறது.

எளி­மை­யான தோற்­றம் முதல் ஆடம்­ப­ர­மான தோற்­றம் வரை எந்த வகையான வடிவமைப்பையும் தங்கள் சேவையில் வழங்க முடியும் என்கின்றனர் நிறுவனத்தார்.

வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளின் மனநிறைவுக்கு முன்­னு­ரிமை தந்து இவர்­கள் செயல்படுகி­றார்­கள். அதே­நே­ரத்­தில், குறிப்பிட்ட கால­வ­ரையறைக்­குள் தங்­கள் பணி­க­ளை­முடித்­துத் தரு­வ­திலும் 'எம்­எஸ்­ஆர்' நிறு­வ­னம் முனைப்­பு­டன் செயல்­படு­கிறது.

சிறந்த சேவை வழங்கி வரு­கிறது என்­ப­தற்­குச் சான்­றாக பல அங்­கீ­கா­ரங்­களை இந்நிறு­வ­னம் பெற்­றி­ருக்­கிறது.

2019-2020 கால­கட்­டத்­தில், சிறந்த உள்­அலங்கார வடி­வ­மைப்பு நிறு­வ­னம் என்ற விரு­தைப் பெற்­ற­தோடு 2021-2022க்கான வளர்ந்து வரும் சிறந்த நிறு­வ­னங்­கள் பட்­டி­ய­லி­லும் இது இடம் பெற்­றி­ருக்­கிறது.

'பிஸ்­சேஃப்' அங்­கீ­கா­ரத்­தில் மூன்­றாம் நிலை­யை­ப் பெற்­றி­ருக்­கிறது இவர்­க­ளது சேவை.

'ஆர்­சி­எம்ஏ' எனும் புதுப்­பிப்­பா­ளர்­கள், ஒப்­பந்­தக்­கா­ரர்­கள், பொருள் விநி­யோ­கம் செய்­ப­வர்­கள் சங்­கத்­திலும் இது உறுப்பியம் பெற்றுள்ளது.

'கேஸ் டிரஸ்ட்', 'பிசி­னஸ் டிரஸ்ட்' ஆகிய அங்­கீ­கா­ரங்களையும் இந்நிறு­வ­னம் பெற்­றி­ருக்­கிறது.

"வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு தொடர்ந்து சிறப்­பான சேவை­யை வழங்­கு­வ­தில், எங்­கள் குழு முழுமையாகக் கவ­னம் செலுத்­தும்.

"கட்­டுப்­ப­டி­யா­கக்­கூ­டிய விலை­யில், வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளின் விருப்­பத்­திற்­கேற்ப தரமான வீடு­களை வடி­வ­மைப்­ப­தி­லும் தொடர்ந்து கவ­னம் செலுத்துவோம்," என்று உறுதி அளிக்­கி­றார் நிறு­வ­னத்­தின் உரி­மை­யா­ளர் முக­மது சாயி­ரான் பின் ரோஹா­ஜட்.

சிங்­கப்­பூர் மலாய் வர்த்­தக, தொழில் சபை, மெண்­டாக்கி ஆகிய அமைப்­பு­க­ளின் இயக்­கு­நர்­களில் ஒரு­வ­ரான இவர், "நம்­பிக்கை எங்­களுக்கு முக்­கி­யம். வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் எங்­கள்­மீது கொண்­டுள்ள நம்­பிக்­கை­யைத் தள­ர­வி­டா­மல் கட்­டிக்­காப்­ப­தற்கு நாங்­கள் எப்­போ­துமே அதிக முக்­கி­யத்­து­வம் அளிக்­கி­றோம்," என்­கி­றார்.

அதற்­குத் தகுந்­த­வாறு, எந்த வித­மான கூடு­தல் கட்­ட­ணங்­களும் இல்­லா­மல் சொன்ன விலைக்­குச் சேவை­களை வழங்கி வாடிக்­கை­யா­ளர்­களை மகிழ்­விக்­கிறது 'எம்­எஸ்­ஆர்' நிறு­வ­னம்.

இவர்­க­ளது புதுப்­பிப்­புச் சேவை, தச்சு வேலை, கட்டுமானம், சுவருக்கு வெள்­ளை­ய­டித்­தல் அல்லது வண்ணம் பூசுதல், குழாய்­களைப் பழுது­பார்த்­தல், சாள­ரக் கம்­பி­கள், கத­வு­கள் போன்­ற­வற்றை மாற்­று­தல் எனப் பலதரப்பட்ட சேவை­களை உள்­ள­டக்­கி­ய­தா­கும்.

புதுப்­பிப்­புப் பணி­கள் முடிந்த பிறகு, வீட்டை நன்கு சுத்­தம் செய்­தும் தரு­கி­றார்­கள்.

'பிடிஓ' வீடுகளுக்கான புதுப்பிப்புத் திட்டத்தின்படி மூவறை வீடுகளுக்கு 9,500 வெள்ளியில் தொடங்கும் நிறுவனத்தின் சேவையைப் பெறலாம்.

நான்­கறை வீடு­க­ளுக்கு 10,000 வெள்­ளி­யும் 5 அறை­கள் கொண்ட வீடு­க­ளுக்கு 10,500 வெள்­ளி­யும் வசூ­லிக்­கிறது நிறு­வ­னம்.

கட்­டுப்­ப­டி­யான விலை­யில் இருக்­கும் இந்­தச் சேவை­கள் புதி­தா­கத் திரு­ம­ணம் செய்­த­வர்­களை அதி­கம் ஈர்க்­கக் கூடி­யன. கூடு­தல் விலைக்கு மற்ற சேவை­க­ளை­யும் அவரவர் விருப்­பத்­திற்­கும் கையிருப்புக்கும் ஏற்ப பெற­லாம்.