திருடப்பட்ட சுகாதாரப் பதிவுகள்; $14 மில்லியன் கேட்டு மிரட்டல்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பிரதான சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிறுவனத்திடமிருந்து இணைய ஊடுருவிகள் சுகாதாரப் பதிவுகள் திருடியுள்ளனர். அவற்றில் உள்ள தகவல்களை அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசியவிடுகின்றனர். தகவல் கசியாமல் இருக்க தங்களிடம் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ($14 மில்லியன்) கொடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியன் பேரின் தனிப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்ட சுகாதாரப் பதிவுகள் அவர்களிடம் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆண்டனி அல்பினிசும் ஒருவர்.
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால் பச்சிளங் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு
வாஷிங்டன்: கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாகக் கூடுதல் பச்சிளங் குழந்தைகள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவதாக அமெரிக்காவில் உள்ள நோய் கட்டுப்பாடு, தடுப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
பிறந்து வெறும் ஆறு மாதங்களே ஆன குழந்தைகளும் அதற்கும் குறைவான குழந்தைகளும் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக மையம் தெரிவித்தது.
தாய்மார்களுக்குத் தடுப்பூசி போட்டால் இந்த நிலையைத் தவிர்க்கலாம் என்று அமெரிக்க சுகாதார நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இதுதொடர்பாக அவர்கள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.
'ஸ்ரீவிஜயா விமான விபத்துக்கு இயந்திரக் கோளாறு காரணம்'
ஜகார்த்தா: கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஸ்ரீவிஜயா விமானம் ஜாவா கடலில் விழுந்து நொறுங்கியதில் அதில் இருந்த 62 பேரும் மாண்டனர்.
இந்நிலையில், அந்த விபத்துக்கு இயந்திரக் கோளாறுதான் காரணம் என்று விசாரணை அதிகாரிகள் நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டனர்.
கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அதுவே இந்தோனீசியா எதிர்கொண்ட மூன்றாவது வர்த்தக விமான விபத்தாகும்.