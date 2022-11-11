தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
ஆண்டின் ஆகச் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் லோ கியன் இயூ

சிங்­கப்­பூ­ரின் ஆகச் சிறந்த விளை­யாட்­டா­ளர் என்ற பெரு­மையை முதன்­மு­றை­யா­கப் பெற்­றுள்­ளார் பூப்­பந்து வீரர் லோ கியன் இயூ. சுமார் நான்கு நாள்­க­ளுக்கு முன்­பு­தான் லோ ஆண்­கள் புப்­பந்து உல­கத் தர­வ­ரி­சை­யின் முதல் மூன்று இடங்­க­ளுக்­குள் முடித்­தார்.

உல­கப் பூப்­பந்­தில் சிங்­கப்­பூ­ரைக் கொடி­கட்­டிப் பறக்க வைத்­த­வர் லோ. ேமசைப்­பந்து வீராங்­க­னை­ யூ மெங்யூ இந்த சிங்­கப்­பூ­ரின் ஆகச் சிறந்த விளை­யாட்டு வீராங்­கனை விருதை வென்­றார்.

'ஸ்போர்ட் சிங்­கப்­பூர்' உள்­ளிட்ட அமைப்­பு­கள் விரு­து­களை ஆண்டு­தோ­றும் வழங்­கி­வ­ரு­கின்­றன. கொவிட்-19 நில­வ­ரத்­தால் ஓராண்­டாக விரு­து­கள் வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை.