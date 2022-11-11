சிங்கப்பூரின் ஆகச் சிறந்த விளையாட்டாளர் என்ற பெருமையை முதன்முறையாகப் பெற்றுள்ளார் பூப்பந்து வீரர் லோ கியன் இயூ. சுமார் நான்கு நாள்களுக்கு முன்புதான் லோ ஆண்கள் புப்பந்து உலகத் தரவரிசையின் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் முடித்தார்.
உலகப் பூப்பந்தில் சிங்கப்பூரைக் கொடிகட்டிப் பறக்க வைத்தவர் லோ. ேமசைப்பந்து வீராங்கனை யூ மெங்யூ இந்த சிங்கப்பூரின் ஆகச் சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனை விருதை வென்றார்.
'ஸ்போர்ட் சிங்கப்பூர்' உள்ளிட்ட அமைப்புகள் விருதுகளை ஆண்டுதோறும் வழங்கிவருகின்றன. கொவிட்-19 நிலவரத்தால் ஓராண்டாக விருதுகள் வழங்கப்படவில்லை.