தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
2d37b649-cc9b-4c2d-86d1-d1cdad135ab5
-

நீதிமன்றத்தை அவமதித்ததாக

மாதுமீது குற்றச்சாட்டு

சிங்கப்பூரில் பணியாற்றி வந்த பிரிட்டிஷ் ஆடவரான பெஞ்சமின் கிளைன் என்பவர் முகக்கவசம் அணியாதது உள்ளிட்ட குற்றங்களுக் காகக் கடந்த ஆண்டு தண்டிக்கப்பட்டு அவரது சொந்த நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார். இவ்வழக்கு தொடர்பான விசாரணை கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற போது லீ ஹுய் யின் (படம்) என்னும் மாது, முகக்கவசத்தைச் சரிவர அணியவில்லை. அதனைச் சரிசெய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டபோது நீதிமன்றத்தில் அவர் உரக்கக் கத்தினார். அவர் நீதி­பதி எடி தாம் முன்­னி­லை­யில் நீதி­மன்­றத்தை அவ­ம­தித்து, அவ­தூ­றாக பேசி­யதாக நேற்று குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அர­சாங்க ஊழி­யரை இழி­வு­ப­டுத்­தும் வகை­யில் அவமதிக்கும் குற்றத்திற்கு $5,000 வரை அப­ரா­தம், ஓராண்டு வரையிலான சிறைத்­தண்­டனை விதிக்கப்படலாம்.

$9.8 மி. லஞ்சம், மோசடி: கட்டுமான மேலாளர்மீது குற்றச்சாட்டு

கிட்டத்தட்ட $9.8 மில்­லி­யன் தொகை தொடர்­பில் லஞ்சம் மற்­றும் மோசடி குற்­றங்­க­ளுக்கு, கட்­டு­மான மேலா­ளர் ஒருவர் மீது நேற்று நீதி­மன்­றத்­தில் குற்­றம் சுமத்­தப்­பட்­டது. லஞ்­சம், பண­மோ­சடி, மற்­றொரு நிறு­வ­னத்­திற்கு கிட்­டத்­தட்ட $8 மில்­லி­யன் கொடுக்க தனது முத­லா­ளியை ஏமாற்­றியது போன்ற குற்றச் சாட்டுகள் மோடெக் ஆஃப்ஷோர் என்னும் நிறு­வ­னத்­தின் கட்­டு­மான மேலா­ள­ரான 59 வய­தான ஹரிஷ் சிங்­கால் மீது சுமத்­தப்­பட்­டன. ஹரி­ஷும் இதில் சம்­மந்­தப்­பட்ட நால்­வ­ரும் 2011, 2016 ஆண்­டு­க­ளுக்கு இடை­யில், நெப்­டி­யூன் ஷிப் மேனேஜ்­மென்ட் இயக்­கு­நர் கோட்டாக்கி ஸ்ரீனி­வாஸ் பட்­நா­யக்­கி­ட­மி­ருந்து US$942,000 லஞ்­சம் பெற்­ற­னர் என்று கூறப்­ப­டு­கிறது. இந்த லஞ்­சம் நெப்­டி­யூ­ன் நிறுவனத்துக்கு வர்த்தக சலுகை வழங்க வெகு­ம­தி­யாக கொடுக்­கப்­பட்­டது. இது தவிர, US$313,000 பெறு­மான சலு­கை­களையும் மோசடி மூலம் பெற ஹரிஷ், கோட்­டாக்கி, இதர மூவ­ரும் சேர்ந்து, வரவு செலவு நடை­பெற்­ற­தைப்­போல போலி அறிக்­கை­க­ளைத் தயார் செய்­தும் மோச­டி­யில் ஈடு­பட்­ட­தா­கக் குற்­றம் சுமத்­தப்­பட்டுள்­ள­னர்.