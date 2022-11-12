கோவை காவலர்களுக்கு ஆளில்லா வானூர்தியை இயக்க பயிற்சி
கோவை: கோவை காவலர்கள் கண்காணிப்புக்கு ஆளில்லா வான்கலன்களைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்கான பயிற்சியை இம்மாவட்ட காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் துவக்கிவைத்தார். ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்தில் இருந்தும் ஒரு தலைமைக் காவலருக்கு ஆளில்லா வான்கலனை இயக்க கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது.
இப்போராட்டங்களின்போது கூட்டத்தைக் கலைக்கவும் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசவும் ஆளில்லா வான்கலனைப் பயன்படுத்துவதற்கு காவலர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஆளில்லா வான்கலம் மூலம் நெருக்கடியான பகுதியையும் எளிதாக கண்காணிக்கமுடியும் என காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
நடிகரின் மனைவியைக் கட்டிப்போட்டு 250 பவுன் தங்க நகை கொள்ளை
சென்னை: சென்னையில் நடிகரின் மனைவியைக் கட்டிப்போட்டு 250 பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளன.
'எல்லாம் அவன் செயல்' படத்தில் நடித்த ஆர்கே என்ற ராதாகிருஷ்ணன் நந்தம்பாக்கத்தில் வசித்து வருகிறார். அவர் இல்லாத நேரத்தில் அவரது வீட்டுக்குள் புகுந்த சந்தேகப் பேர்வழிகள் ஆர்கேவின் மனைவியைக் கட்டிப் போட்டுவிட்டு பீரோவில் இருந்த 250 பவுன் தங்க நகைகளையும் இரண்டு லட்ச ரூபாயையும் திருடிச் சென்றனர். நந்தம்பாக்கம் காவலர்கள் ஆர்கே வீட்டில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது கொள்ளை அடித்தது நேப்பாளிகள் எனத் தெரியவந்தது.
அவர்கள் தப்பிச்செல்லாமல் இருக்க விமான, ரயில் நிலையங்களுக்கும் கொள்ளையர்களின் புகைப்படங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
குடிநீர்த் தொட்டியில் தேசிய கொடி
மதுரை: மதுரை ஊமச்சிகுளம் அருகே உள்ள செட்டிகுளம் ஊராட்சியில் மேல்நிலை குடிநீர்த்தொட்டியில் தேசிய கொடியை வரைந்து மக்கள் தங்களது தேசப்பற்றை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் பூங்கோதை கூறுகையில், "மக்களிடமும் மாணவர்களிடமும் தேசப்பற்றை கொண்டு செல்ல என்ன செய்வதென்று யோசித்தோம். செட்டிகுளத்தில் அமைச்சர் மூர்த்தியின் முயற்சியில் ரூ.16.50 லட்சம் மதிப்பில் குடிநீர்த் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் தேசிய கொடி வரையும் யோசனை வந்தது. அதன்படி பொறியாளர்கள் அசோகச் சக்கரத்துடன் கூடிய தேசிய கொடியை வரைந்து, தூண்களிலும் தேசிய கொடிபோல் வண்ணம் தீட்டினர். இதனை பல தரப்பினரும் பாராட்டுகின்றனர். சிலர் 'செல்ஃபி' எடுத்துக்கொண்டும் செல்கின்றனர்," என்றார்.
பட்டாசு ஆலை விபத்து தொடர்பில் உரிமையாளர் பிடிபட்டார்
மதுரை: திருமங்கலம் அருகே அழகுசிறை கிராமத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து தொடர்பாக உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் ஐந்து ஊழியர்கள் உயிரிழந்தனர்.