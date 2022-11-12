தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கேரளாவிற்குக் கனமழை எச்சரிக்கை

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வரை கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை வடகிழக்கு கடலோரப் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி உள்ளதை அடுத்து தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் கேரளாவிலும் பலத்த மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே கேரளா, லட்சத்தீவு கடற்பகுதிகளில் நவம்பர் 12 முதல் 14 வரை மீன்பிடிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆளில்லா வானூர்திகள் பறக்க தடை

மும்பை: பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மும்பையில் ஆளில்லா வானூர்திகள், கிளைடர்கள், தனியார் ஹெலிகாப்டர்கள் பறப்பதற்கு ஒரு மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து மும்பை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பயங்கரவாதிகள் ஆளில்லா வானூர்திகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நீரவ் மோடி மனு இங்கிலாந்தில் தள்ளுபடி; இந்தியா வரவேற்பு

புதுடெல்லி: வங்கியில் கடன் பெற்று மோசடி செய்துவிட்டு நாட்டை விட்டு தப்பியவர்கள் சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருப்பதாக இந்திய வெளியறவு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இங்கிலாந்தில் இருந்து தாம் இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படுவதற்கு எதிராக நீரவ் மோடி தாக்கல் செய்த மனுவை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் அண்மையில் தள்ளுபடி செய்தது. இந்த உத்தரவை வரவேற்பதாகவும் அந்த அமைச்சு கூறியுள்ளது.