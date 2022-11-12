மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்த மலேசியப் பொருளியல்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் பொருளியல் கடந்த ஓராண்டில் மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக அந்நாட்டின் மத்திய வங்கி ஆளுநர் நூர் ஷம்சியா யூனோஸ் தெரிவித்துள்ளார். தென்கிழக்காசியாவில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளைவிட மலேசியாவின் பொருளியல் அதிக அளவில் வளர்ச்சி அடைந்ததாக அவர் கூறினார்.
இருப்பினும், உலகளாவிய நிலையில் பொருளியல் வளர்ச்சி மெதுவடையும் அபாயம் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்திய சீனா
பெய்ஜிங்: கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளைச் சீனா தளர்த்தியுள்ளது. சீனாவுக்குச் செல்லும் பயணிகள், கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தோர் ஆகியோருக்கான தனிமைப்படுத்தும் நாள்களை அது குறைத்துள்ளது. சீனாவுக்குச் செல்லும் பயணிகள் ஹோட்டலில் அல்லது அரசாங்கம் அமைத்துள்ள இடங்களில் ஐந்து நாள்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்படுவர். அதன் பிறகு வீட்டில் மூன்று நாள்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்படுவர். இதற்கு முன்பு அவர்கள் மொத்தம் பத்து நாள்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர். இதே நடைமுறை கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கும் பொருந்தும்.
கொலை வழக்கு: 29 ஆண்டுகள் கழித்து சந்தேக ஆடவர் கைது
பெய்ஜிங்: சீனாவில் 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த கொலைக் குற்றம் தொடர்பாக ஆடவர் ஒருவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த 29 ஆண்டுகளில் அவர் செல்வந்தராகிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1993ஆம் ஆண்டில் இன்னோர் ஆடவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக அவரை இந்த ஆடவர் கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாக நம்பப்படுகிறது.
பேய்விழா துயரச்சம்பவம்: விசாரிக்கப்பட்ட அதிகாரி மரணம்
சோல்: அண்மையில் தென்கொரியத் தலைநகர் சோலில் நடைபெற்ற பேய்விழாக் கொண்டாட்டத்தின்போது கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 150க்கும் மேற்பட்டோர் மாண்டனர்.
இதுதொடர்பாக அப்பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்குத் தலைமை தாங்கிய காவல்துறை அதிகாரியான 55 வயது திரு ஜியோங்கிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், நேற்று திரு ஜியோங் தமது வீட்டில் மாண்டுகிடக்கக் காணப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.