டி20 உலகக் கிண்ணம்:
இறுதியாட்டத்தில் மழை குறுக்கிடலாம்
மெல்பர்ன்: ஆண்கள் டி20 உலகக் கிண்ணத் தொடரின் இறுதியாட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளது. அதில் பாகிஸ்தானும் இங்கிலாந்தும் மோதவுள்ளன.
அந்த ஆட்டம் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகரில் உள்ள 'மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்' அரங்கில் நடைபெறும்.
வானிலை அறிக்கையின்படி ஆட்டம் நடைபெறும்போது கனமழை பொழியும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது. அது, இறுதியாட்டத்தில் இடையூறு விளைவிக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. 25 மில்லிமீட்டர் உயரம் வரை மழை நீர் சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லா நினா நிகழ்வின் காரணமாக மோசமான பருவநிலையால் ஆஸ்திரேலியா இவ்வாண்டு பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏடிபி பொதுவிருதில் நடால்,
ஜோக்கோவிச் ஒரே பிரிவில் இல்லை
டூரின்: நாளை தொடங்குகிறது ஏடிபி பொதுவிருது டென்னிஸ் போட்டி. அந்தப் போட்டியில் நட்சத்திரங்கள் ஸ்பெயினின் ரஃபாயெல் நடால், செர்பியாவின் நோவாக் ஜோக்கோவிச் ஆகியோர் ஒரே பிரிவில் இடம்பெறவில்லை.
அதனால் இருவரும் போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்றுவரை சந்திக்கமாட்டார்கள்.
சுவிட்சர்லாந்தின் ரோஜர் ஃபெடரர் ஆறு முறை ஏடிபி விருதை வென்று சாதனை படைத்தவர். இந்த ஏடிபி விருதை வென்று அந்தச் சாதனையைச் சமப்படுத்துவது ஆண்கள் டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசையில் ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும் ஜோக்கோவிச்சின் இலக்கு. நடால் இதுவரை இந்த விருதை வென்றதில்லை.