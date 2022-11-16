தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
ஜல்லிக்கட்டு வழக்கு தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையின்போது தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் மதுரை அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய இடங்களிலும் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள் உலகப் புகழ்பெற்றவை. இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி விலங்குகள் நல இயக்கமான பீட்டா உள்ளிட்ட 15 அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளன. இதுகுறித்து எடுக்கப்படவேண்டிய அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று ஆலோசித்தார்.

ஆலயத்தில் 'கியூஆர் குறியீடு' வசதி

நாமக்­கல்: நாமக்­கல் மாவட்­டத்­தில் ஒற்றைக் கல்­லி­னால் ஆன 18 அடி உய­ரம் கொண்ட ஆஞ்­ச­நே­யர் ஆலயம் உள்­ளது.

இங்கு தமிழகம் மட்­டு­மன்றி வெளி­மா­நி­லங்­களைச் சேர்ந்த பக்­தர்­களும் அதிகம் வருகை தருவது வழக்­கம். இந்­நி­லை­யில், பக்­தர்­க­ளின் வச­திக்­காக நாமக்­கல் ஆஞ்­ச­நே­யர் கோயி­லில் 'கியூஆர் குறியீடு' மூலம் காணிக்கை செலுத்­தும் வசதி அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டு உள்­ளது. இதன்மூலம் பக்­தர்­களின் காணிக்கை நேரி­டை­யாக கோயில் வங்கிக் கணக்­கிற்குச் சென்றுவிடும். இந்த வசதி மக்­க­ளி­டம் நல்ல வர­வேற்பைப் பெற்­றுள்­ளது.

பாத்திரத்துக்குள் குழந்தையின் தலை சிக்கிக்கொண்டது

சென்னை: சென்னை மாதவரம், தபால்பெட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அகிலன், 32. இவரது இரண்டரை வயது மகள் அவந்திகா நேற்றுமுன்தினம் இரவு அலுமினியப் பாத்திரம் ஒன்றை தலைக்கவசம் அணிவதுபோல் தலையில் அணிந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். அப்போது, குழந்தையின் தலை பாத்திரத்துக்குள் சிக்கிக்கொண்டது. குழந்தையை மீட்கும் வழி தெரியாமல் விழித்த பெற்றோர், தீயணைப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். மாதவரம் தீயணைப்பு வீரர்கள் பாத்திரத்தை லாவகமாக வெட்டி எடுத்து, குழந்தையைப் பத்திரமாக மீட்டனர்.

3,808 நூலகங்களைப் புதுப்பிக்க ரூ.84 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 3,808 நூலகங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கு ரூ.84 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. முதல்கட்டமாக 2021-22ஆம் ஆண்டில் 4,116 நூலகங்களைப் புதுப்பிக்க ரூ.91.75 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது, 3,808 நூலகங்களைப் புதுப்பிக்க ரூ.84.27 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள நூலகங்கள் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் புதுப்பிக்கப்படும் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.