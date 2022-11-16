ஆஸ்திரேலியா: மூன்றாவது 'பூஸ்டர்' தடுப்பூசி வேண்டாம்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த கொவிட்-19 கிருமி அலை தீவிரமடைந்து வருவதற்கு இடையே, மூன்றாவது கொவிட்-19 கூடுதல் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்வதற்கு எதிராக அந்நாட்டு சுகாதார அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர். தினமும் சராசரியாகப் பதிவாகும் கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை இரு வாரங்களுக்கு முன் பதிவானதைக் காட்டிலும் கடந்த வாரம் 47% அதிகரித்திருந்ததாக நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் கூட்டத்தில் சுகாதார அமைச்சர் மார்க் பட்லர் கூறினார்.
இந்நிலையில் சிங்கப்பூரின் அண்மைய கிருமி அலை தொடர்பான ஆதாரங்களைச் சுட்டிய அவர், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்குக் கடுமையான நோயும் மரணமும் நேர்வது அரிது என்றும் ஐந்தாவது தடுப்பூசி அதாவது மூன்றாவது கூடுதல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதால் கிருமிப் பரவல்மீது அதிகத் தாக்கம் இல்லை என்றும் திரு பட்லர் குறிப்பிட்டார்.
வர்ஜினியா பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: மாணவர் கைது
சார்லோட்ஸ்வில், வர்ஜினியா: அமெரிக்காவின் வர்ஜினியா பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் காற்பந்துக் குழுவைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்தனர். கற்றல் சுற்றுலாவுக்குப்பின் பள்ளி திரும்பிக்கொண்டிருந்த பேருந்தை நோக்கிச் சந்தேக நபரான 22 வயது கிறிஸ்தஃபர் டார்னெல் ஜோன்ஸ் ஒரு கைத்துப்பாக்கியைக் கொண்டு சுடத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. பல மணிநேரத் தேடுதலுக்குப்பின் ஜோன்ஸ் கைது செய்யப்பட்டதாக பல்கலைக்கழகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சீனாவுக்காக வேவு பார்த்த சந்தேக நபர் கனடாவில் கைது
மான்ட்ரியல்: சீனாவுக்காக உளவு பார்த்ததன் சந்தேகத்தில் முன்னாள் மின்சார வாகன மின்கல ஆய்வாளரான யுவேஷங் வாங், 35, என்பவரை கனடிய காவல் அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். 'ஹட்ரோ-கியூமெக்' என்ற பொதுப் பயனீட்டு நிறுவனத்தில் வாங் பணிபுரிந்ததாகவும் அண்மையில் வேலையிலிருந்து வாங் நீக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் தொடர்பான அறிக்கையில், சீனாவுக்குச் சாதகமாகவும் கனடாவுக்குத் தீங்கு இழைப்பதாகவும் வர்த்தக ரகசியங்களை வாங் பெற முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. நிறுவனத்தில் ஊழியராக இருந்தபோது வாங் தன் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு சீனப் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றுக்கு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.