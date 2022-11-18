சபரிமலைக்கு தமிழகத்தில் இருந்து 65 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்
சென்னை: கேரள மாநிலம், பத்தனம் திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு தமிழகப் பக்தர்கள் சென்று வருவதற்கு ஏதுவாக, 65 சிறப்புப் ேபருந்துகளை இயக்க மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
"சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு நேற்று 17ஆம் தேதி முதல் வரும் ஜனவரி மாதம் வரை சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்தும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் இருந்தும் பம்பைக்கு அதிநவீன சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது," என போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.
மழையில் நனையாமல் இருக்க ஆடுகளுக்கு 'குளிர் சட்டை'
குளிர் சட்டை அணிந்து செல்லும் ஆடுகள். படம்: ஊடகம்
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள குலமங்கலத்தைச் சேர்ந்த கணேசன், 70, என்ற விவசாயி ஆடு, மாடு, கோழி என கால்நடைகள் வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
இப்போது தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை பரவலாக பெய்து வரும் நிலையில், தனது ஆடுகள் மழையில் நனைந்து, குளிரில் நடுங்கக்கூடாது என்பதற்காக மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் ஆடுகளுக்கு குளிர் சட்டை அணிவித்து விடுகிறார். இதற்காக வீட்டில் இருந்த சாக்குகளை மேலங்கிகளாக மாற்றி ஆடுகளுக்குப் போட்டுவிட்டு மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்.
அவற்றை அணிந்து ஆடுகளும் மேய்ச்சலுக்குச் சென்று வருகின்றன. இரவு நேரத்தில் கொசுக்கடியிலிருந்து ஆடுகளைப் பாதுகாக்க சாக்குகளை உடையாக அணிவித்து வருகிறேன் என்றார் கணேசன். கணேசனை பாராட்டி வரும் மக்கள், இதனைக் காணொளியாக எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
சேலத்தில் புத்தகக் கண்காட்சி
சேலம்: சேலத்தில் இம்மாதம் 20 முதல் 30ஆம் தேதி வரை 11 நாள்களுக்கு நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
ஒரு லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் காணும் வகையில் சேலம் மாநகராட்சித் திடலில் புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது. இதனைக் காண வரும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு இலவச போக்குவரத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை நவீன விமான முனையம் டிசம்பரில் திறப்பு
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2,400 கோடி மதிப்பில் ஒருங்கிணைந்த விமான முனையங்கள் கட்டும் பணி கடந்த 2018 செப்டம்பரில் தொடங்கியது.
மொத்தம் 2.36 லட்சம் சதுர மீட்டரில் அமையும் இம்முனையம் வழி ஆண்டுதோறும் பயனடையும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 3.5 கோடியாக உயரும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விமான முனையம் அடுத்த மாதம் கண்டிப்பாகத் திறக்கப்படும் என்றும் இதனுடன் அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்தமும் திறக்கப்படும் என்றும் உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.