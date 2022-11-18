மலேசியா: வாக்குப்பதிவு நாளில் இடியுடன் கூடிய மழை இருக்கும்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் நாளை வாக்குப்பதிவு நாளில் வாக்காளர்கள் தங்கள் குடைகளை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு நிலையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று மலேசிய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் லிம் ஸீ ஹுய் தெரிவித்துள்ளார் என்று பெர்னாமா செய்தி நிறுவனம் கூறியது. கடந்த சில நாள்கள் மலேசியாவின் பல மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
இதில், சில மாநிலங்களில் வெள்ளம் காரணமாக மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிலாங்கூர், ஜோகூர், கிளந்தான் மற்றும் மலாக்காவைச் சேர்ந்த 2,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் நிவாரண முகாம்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்
மழைக்காலத்துக்கு மத்தியில், சிலாங்கூர், நெகிரி செம்பிலான், மலாக்கா, மேற்கு ஜோகூர் ஆகிய மாநிலங்களில் அதிகாலை மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள கிளந்தான், திரெங்கானுவில் நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் பல இடங்களில் கனமழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்தித் தகவல்கள் கூறுகின்றன. செபாங், ஹுலு லங்காட், பெட்டாலிங் உட்பட பாதிக்கப்பட்ட சுமார் 27 பகுதிகளிலிருந்து அவசர அழைப்புகள் வந்ததாக சிலாங்கூர் தீயணைப்பு, மீட்பு அதிகாரிகள் கூறினர்.
பிளவுபட்டு நிற்கும் அமெரிக்க நாடாளுமன்றம்
வாஷிங்டன்: குடியரசுக் கட்சியினர் அமெரிக்க பிரதிநிதி சபையில் பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட மிகக் குறைந்த பெரும்பான்மையில் வெற்றி பெற்றனர்.
2024 அதிபர் தேர்தலுக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும் ஒரு பெரிய வெற்றியை பல வாரங்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த அந்த கட்சிக்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஏமாற்றம்.
நவம்பர் 8ஆம் தேதி இடைக்காலத் தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும், இன்னும் பல நாடாளுமன்ற இடங்கள் நிரப்பப்படாத நிலையில் நாடாளுமன்றத்தைத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க தேவையான 218 இடங்களை குடியரசுக் கட்சி பெற்றுள்ளதாக அசோசியேட் பிரஸ் செய்தித் தகவல் தெரிவிக்கிறது.
இருப்பினும், குடியரசுக் கட்சி ஒத்துழைப்புத் தரும் என்று அதிபர் பைடன் எதிர்ப்பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது.