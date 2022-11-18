இயக்குநர் அஸ்வின் சரவணன் இயக்கத்தில் நடிகை நயன்தாரா 'கனெக்ட்' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். 'திரில்லர்' வகை திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் தங்களுக்குச் சொந்தமான 'ரவுடி பிக்சர்ஸ்' நிறுவனம் மூலம் தயாரித்துள்ளனர். 'கனெக்ட்' படத்தின் முதல் சுவரொட்டியைக் கடந்த ஆண்டு நயன்தாரா வின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டனர். இந்நிலையில் இந்தப் படத்தின் முன்னோட்டக் காட்சியை நயன்தாராவின் பிறந்தநாளான இன்று வெளியிட இருப்பதாக அறிவித்து உள்ளார் விக்னேஷ் சிவன்.
அல்லு அர்ஜூன் நடிப்பில் வெளியான 'புஷ்பா' திரைப்படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'ஊ சொல்றியா மாமா' பாடலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அந்தப் பாடலுக்கு நடிகை சமந்தா கவர்ச்சி நடனம் ஆடியுள்ள நிலையில், தற்போது 'புஷ்பா 2' படத்திலும் சமந்தாவை ஆடவைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் படக்குழுவினர் அணுகினர். ஆனால், சமந்தா நடனம் ஆடுவதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதனால் நடிகை காஜல் அகர்வாலிடம் தற்போது படக்குழுவினர் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடுவதற்குக் கேட்டுள்ளனர்.
விஜய் நடிக்கும் 'வாரிசு' படத்தின் படப்பிடிப்பின் சில காட்சிகள் கடந்த மாதங்களில் காணொளியாகவும் புகைப்படங்களாகவும் இணையத்தில் வெளியாகின. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இந்தப் படத்தில் விஜய் நடந்து வரும் காட்சியும் சுரங்கத்திற்கு அருகே ஹெலிகாப்டர் நிற்பது போன்ற காட்சியும் மீண்டும் காணொளியாக வெளியாகியுள்ளது. இது படக்குழுவினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. திருட்டுத்தனமாக காணொளி எடுத்து வெளியிடுவது யார் என்பது குறித்து தற்போது தீவிரமாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், சங்கர் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க இருக்கும் படம் 'வேள்பாரி'. இந்தப் படத்தில் சூர்யாவிற்கு முன்பு நடிகர் விஜய்யிடம்தான் படத்தில் நடிக்க கேட்டிருக்கிறார் இயக்குநர் சங்கர். ஆனால் சில காரணங்களால் விஜய் மறுக்கவே, அந்த வாய்ப்பு தற்பொழுது நடிகர் சூர்யாவிற்குச் சென்றிருக்கிறது. இந்தச் செய்தியைக் கேள்விப்பட்ட விஜய் ரசிகர்கள், "தளபதி நல்ல வாய்ப்பைத் தவற விட்டுவிட்டாரே!" என்று வருத்தப்பட்டு சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இயக்குநர் சங்கர் 'இந்தியன் 2' படப்பிடிப்பைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவிட்டு தெலுங்கு நடிகர் ராம்சரண் தேஜாவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கவுள்ளார். அந்தப் படத்தில் நாயகன், நாயகி இருவரும் இணைந்து ஆடும் ஒரு பாடலுக்கு சுமார் 15 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து இதுவரை யாரும் படப்பிடிப்பு நடத்தாத பல நாடுகளுக்குச் சென்று படப்பிடிப்பு நடத்தப்போவதாக அறிவித்து இருக்கிறார் இயக்குநர் சங்கர்.