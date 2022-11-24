மேற்கு வங்க மாநில ஆளுநராக ஆனந்த் போஸ் பதவியேற்பு
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக சி.வி.ஆனந்த போஸ் பதவியேற்றார். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இல.கணேசன் மேகாலயா மாநில ஆளுநராக இருந்து வரும் நிலையில், மேற்கு வங்க ஆளுநராகவும் கூடுதல் பொறுப்பேற்றிருந்தார். இந்நிலையில், ஆனந்த் போஸ் புதிய ஆளுநராகி உள்ளார். கேரளாவைச் சேர்ந்த இவர், தற்போது மேகாலயா மாநில அரசின் ஆலோசகராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 1,621 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்
அகமதாபாத்: குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 1,621 பேர் போட்டியிடுவதாக தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. எதிர்வரும் டிசம்பர் 1, டிசம்பர் 5 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக அங்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. சட்டப்பேரவையில் 182 இடங்கள் உள்ளன. இம்முறை பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இதையடுத்து அங்கு தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.
ஐந்து கிருமிகளால் இந்தியாவில் ஒரே ஆண்டில் ஏழு லட்சம் பேர் பலி
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் ஐந்து வெவ்வேறு கிருமித் தாக்குதல்களால் சுமார் ஏழு லட்சம் பேர் மாண்டுவிட்டதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இங்கிலாந்தில் வெளிவரும் 'தி லேன்செட்' மருத்துவப் பத்திரிகை இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டது. அப்போது, உலகெங்கும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சுமார் 77 லட்சம் பேர் 33 வகையான கிருமித்தொற்றால் மரணமடைந்தது தெரியவந்தது. அந்தக் கிருமிகளின் தாக்குதலால் இந்தியா வில் மட்டும் 6.80 லட்சம் பேர் மாண்டனர். 'இ கோலி' என்ற மிகக்கொடிய கிருமியால் மட்டும் இந்தியாவில் 2019ஆம் ஆண்டு 1.57 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாக ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'2047ல் இந்தியப் பொருளியல் மதிப்பு 40 டிரில்லியன் டாலராக உயரும்'
அகமதாபாத்: எதிர்வரும் 2047ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளியல் மதிப்பு சுமார் 40 டிரில்லியன் டாலராக உயரும் என தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி கணித்துள்ளார். அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்தியாவின் பொருளியல் மிக வேகமாக வளர்ச்சி கண்டு வருவதாகவும் தற்போது இந்தியப் பொருளியல் மூன்று ட்ரில்லியன் டாலராக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார். "இனி 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியப் பொருளியல் மதிப்பானது 13 மடங்கு அதிகரித்து, 40 டிரில்லியன் டாலர் பொருளியலாக உருவெடுக்கும். உயிரி சக்தி, மின்னிலக்கம், பசுமை எரிசக்தி ஆகிய மூன்று துறைகளிலும் காணப்போகும் மாபெரும் வளர்ச்சி இந்தியாவை வலுவான பொருளியல் கொண்ட நாடாக மாற்றும்," என்றார் முகேஷ் அம்பானி.
டெல்லி சிறையில் அமைச்சருக்கு விதவிதமான உணவு வகைகள்
புதுடெல்லி: சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டெல்லி மாநில அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயினுக்கு வெளியே உள்ள உணவகங்களில் இருந்து நாள்தோறும் பல்வேறு உணவு வகைகள் கொண்டு வரப்படுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியான காணொளிப் பதிவுகளில், சிறை அறையில் சத்யேந்திர ஜெயின் விதவிதமான உணவுகளை தன் முன்னே வைத்திருப்பது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது. பண மோசடி குற்றச்சாட்டின் பேரில் மத்திய அமலாக்கத்துறை இவரைக் கைது செய்தது. ஏற்கெனவே சத்யேந்திர ஜெயினுக்கு சிறையில் உடற்பிடிப்பு (மசாஜ்) சேவை அளிக்கப்படுவதாகப் புகார் எழுந்தபோது டெல்லி துணை முதல்வர் அதை மறுத்தார். சிறையில் ஃபிசியோதெரப்பி சிகிச்சை மட்டுமே அளிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்திருந்தார். இப்போது மற்றொரு புகார் எழுந்துள்ளது. காணொளியும் வெளியாகி உள்ளது.