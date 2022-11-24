வெர்ஜினியா பேரங்காடியில் துப்பாக்கிச்சூடு; பலர் மரணம்
ரிச்மண்ட்: அமெரிக்காவின் வெர்ஜினியா மாநிலத்தில் உள்ள வால்மார்ட் பேரங்காடியில் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சரமாரியாகச் சுட்டதில் பத்துக்கும் அதிகமானோர் மாண்டுவிட்டதாக நம்பப்படுகிறது. மாண்டோர், காயமடைந்தோர் எண்ணிக்கையை அமெரிக்க அதிகாரிகள் இன்னும் வெளியிடவில்லை.
தாக்குதல் நடத்தியவரின் பெயரையும் அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை. அவர் அந்தப் பேரங்காடியில் மாண்டு கிடக்கக் காணப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அதிகாரிகள் பேரங்காடிக்குள் சென்றபோது பலர் மாண்டு கிடந்ததை அவர்கள் கண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
துருக்கியை உலுக்கிய நிலநடுக்கம் கிட்டத்தட்ட 35 பேர் காயம்
இஸ்தான்புல்: துருக்கியின் மேற்குப் பகுதியில் நேற்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அது ரிக்டர் அளவில் 6ஆகப் பதிவானது. மாண்டோர் குறித்து இதுவரை தகவல்கள் ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை. நிலநடுக்கம் அவ்வளவாகச் சேதம் விளைவிக்கவில்லை என்று துருக்கியின் உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்தது.
கிட்டத்தட்ட 35 பேர் காயமடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. துருக்கியின் மேற்குப் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் இஸ்தான்புல்லிலும் தலைநகர் அங்காராவிலும் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாக துருக்கிய ஊடகம் தெரிவித்தது.
இந்தோனீசிய நிலநடுக்கம்: மீட்புப் பணிகள் தொடர்கின்றன
ஜகார்த்தா: அண்மையில் இந்தோனீசியாவின் மேற்கு ஜாவாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் குறைந்தது 268 பேர் மாண்டனர். மீட்புப் பணிகள் தொடர்கின்றன. இந்நிலையில், உயிர் பிழைத்தோர் தங்களுக்கு உணவும் தண்ணீரும் தேவை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களை அதிகாரிகளால் நிலம் வழி சென்றடைய முடியவில்லை. எனவே, ஹெலிகாப்டர் மூலம் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
வழங்கப்படும் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் போதுமான அளவில் இல்லை என்று பாதிக்கப்பட்ட கிராமவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அடுத்த சில வாரங்களில் அப்பகுதியில் கனமழை பெய்யும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கு முன்பு இடிபாடுகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.