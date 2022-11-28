குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் இரு ஆண்டுகளில் தயாராகும்
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தமிழகத்தின் குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கப்படும் என இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார். பிஎஸ்எல்வி-சி 54 ராக்கெட் மூலம் ஒன்பது செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ள நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நேப்பாளம், பூட்டான், இலங்கை உட்பட 61 நாடுகளுடன் இணைந்து இந்திய விண்வெளித்துறை செயல்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். "சூரியனை ஆய்வு செய்யும் 'ஆதித்யா எல் ஒன்' விரைவில் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது. மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்திற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்து ராக்கெட் தளம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்," என்றார் சோம்நாத்.
பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற இன்னொரு வாய்ப்பு இல்லை
புதுடெல்லி: பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்ட பழைய ஆயிரம், ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு இனி வாய்ப்பே இல்லை என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8ஆம் தேதி மத்திய அரசு பணமதிப்பு நீக்கம் செய்து அறிவித்தது. பொதுமக்கள் தங்களிடம் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ள கால அவகாசமும் தரப்பட்டது. எனினும் பலர் இவ்வாறு நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ள தவறிவிட்டனர். அந்நோட்டுகளை மாற்றிக் கொள்ள ஒரே ஒருமுறை வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என பலர் உச்ச நீதிமன்றதை அணுகி இருந்தனர். மத்திய அரசு இதற்கு மறுத்துவிட்டது.
கணவரைக் கொன்று கழிவறைத் தொட்டியில் புதைத்த மனைவி
சண்டிகர்: கணவரைக் கொன்று வீட்டில் உள்ள கழிவறைத் தொட்டியில் புதைத்த மனைவி சுமார் ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த ஜஸ்வீர் கவுர், தமது கணவருடன் பக்சிவாலா கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில், இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறின்போது கணவரைக் கொன்றுவிட்டார் ஜஸ்வீர். பின்னர் வீட்டில் உள்ள கழிவறைத் தொட்டியில் கணவரின் உடலைப் புதைத்துவிட்டார். இதையடுத்து, தனது கணவரைக் காணவில்லை என அவர் புகார் அளிக்க, காவல்துறைக்கு அவர் மீது சந்தேகம் எழுந் தது. பின்னர் விசாரணையில் கணவரைக் கொன்றதாக ஒப்புக்கொண்டார். ஜஸ்வீர் கூறியதன் பேரில், வீட்டுக் கழிவறையில் இருந்து கணவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஜஸ்பீருக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டுமென அவரது கணவரது குடும்பத்தார் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.