தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம்: புகைமூட்டத்தை எதிர்கொள்ளத் தயார்

புகைமூட்டத்தின் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள அரசாங்கம் தயாராக இருப்பதாக தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது. புகைமூட்டத்தால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்க அரசாங்கத்தின் புகைமூட்ட செயற்குழு தயாராக இருப்பதாக வாரியம் கூறியது. வாரியமே வழிநடத்தும் அந்தக் குழுவில் 28 அரசாங்க அமைப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.

புகைமூட்டத்தின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து அரசாங்கம் கட்டங்கட்டமான நடவடிக்கையை எடுக்க இந்தச் செயற்குழு திட்டமிடுகிறது.

பொதுமக்களின் உடல்நலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்களையும் ஆலோசனை அறிவிப்புகளையும் பல்வேறு அமைப்புகள் செயல்படுத்தி வருவதாக வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை சிங்கப்பூரின் மேற்குப் பகுதியில் பிஎஸ்ஐ தீவிரமடைந்ததை அடுத்து அமைப்புகள் புகைமூட்ட பாதுகாப்பு ஆலோசனைகளை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகின்றன.

24-hour PSI at 11am is 85-93.

1-hour PM2.5 concentration at 11am is 32-75 microgram per cubic metre.

