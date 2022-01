விரைவுச்சாலையில் கார் விபத்து; மருத்துவமனையில் ஓட்டுநர் (காணொளி)

தீவு விரைவுச்சாலையில் திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 31) நிகழ்ந்த கார் விபத்தில் காயமுற்ற 32 வயது ஆடவர் ஒருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டார்.

சாங்கி விமான நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் தீவு விரைவுச்சாலையில் தாம்சன் ரோடு வெளிச்சாலைக்கு முன்பு இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தது.

இந்த விபத்து பற்றி பின்னிரவு 1.04 மணிக்கு காவல்துறைக்குத் தகவல் அளிக்கப்பட்டது.

விபத்து குறித்து விசாரணை தொடர்கிறது.

Accident on PIE (towards Changi Airport) before Thomson Rd. Avoid lane 4

— LTATrafficNews (@LTAtrafficnews) January 30, 2022