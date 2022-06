சிங்கப்பூர் தூதரின் இந்தியப் பயணத் தடங்கள்

இந்தியாவுக்கான சிங்கப்பூர் தூதர் அண்மையில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஜடோலி சிவாலயத்துக்குச் சென்று வந்துள்ளதை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கான சிங்கப்பூர் தூதர் சைமன் வோங், 'எஸ்ஜிஇன்இந்தியா' எனும் சிங்கப்பூர் தூதரகத்தின் அதிகாரபூர்வ டுவிட்டர் கணக்கில் அதை சனிக்கிழமை (ஜூன் 4) அன்று பதிவிட்டார்.

சோலான் நகரில் உள்ள ஜடோலி சிவாலயம், ஆசியாவிலேயே ஆக அதிக உயரத்தில் கட்டப்பட்ட சிவாலயமாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் கோபுரம் 111 அடி உயரம் கொண்டது.

திராவிடக் கட்டடக் கலை பாணியில் கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

அந்தக் கோயிலுக்குச் சென்ற திரு சைமன் வோங் தியானம் செய்த புகைப்படங்கள் பதிவிடப்பட்டன.

Visited the majestic Jatoli Shiv Mandir in Solan,#HimachalPradesh. This is considered the tallest Shiv temple in Asia. Felt blessed. @incredibleindia @hp_tourism pic.twitter.com/Ze3GEbd0Fr

— Singapore in India (@SGinIndia) June 4, 2022