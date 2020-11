அமெரிக்காவின் அடுத்த அதிபர், இவர்தான்!

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பைடன், பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் பெரும்பான்மை வாக்குகளைப் பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு மொத்தம் 273 வாக்குகள் கிடைத்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை, அதிபர் ஆவதற்குத் தேவைப்படும் 270 வாக்குகளைக் காட்டிலும் அதிகம். அவருக்கு எதிராக போட்டியிடும் திரு டிரம்ப்புக்கோ 214 வாக்குகள் மட்டும்தான் உள்ளன.

அமெரிக்காவின் 46ஆவது அதிபராகப் போகும் திரு பைடன், அதன் ஆக வயதான அதிபராகவும் இருக்கப்போகிறார். இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் அவர் 78 வயதை எட்டவுள்ளார். முன்னதாக அதிபர் பராக் ஒபாமாவின் நிர்வாகத்தில் துணையதிபராகப் பணியாற்றிய திரு பைடனுக்குத் துணை அதிபராக கமலா ஹாரிஸ் ஆகவிருக்கிறார்.

இதுவரை கிட்டத்தட்ட 240,000 அமெரிக்கர்களை பலிவாங்கிய கொவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்கு மத்தியில் நடந்துள்ள இந்தத் தேர்தல், அமெரிக்க மக்களுக்கு இடையிலான ஆழமான பிளவைக் காட்டுவதாக கருதப்படுகிறது. திரு பைடனின் வாக்கு வித்தியாசம் அவ்வளவு பெரிதல்ல எனக் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வாளர்கள், திரு டிரம்ப்பின் ஆதரவாளர்கள் கடும் கொந்தளிப்பில் இருப்பார்கள் என்றும் இதனால் நாடு முழுவதும் சலன அலை வீசலாம் என்றும் அனுமானிக்கின்றனர்.

தம்மைப் பொறுத்தவரையில் தேர்தல் இன்னும் முடிவை எட்டவில்லை எனத் தெரிவித்த திரு டிரம்ப், இது குறித்து நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்போவதாகக் கூறினார்.

கடந்த தேர்தலில் திரு டிரம்ப்பிடம் தோல்வியுற்ற திருமதி ஹில்லரி கிளிண்டன் தமது வாழ்த்துகளை வெளியிட்டார்.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020